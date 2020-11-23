「因為愛琴吉他音樂節」將於本周五起一連3天在華山文創園區登場，28、29日二天加碼舉辦「因為愛琴演唱會」，演出陣容堅強，將由羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻、戴佩妮、荒山亮、謝震廷、董運昌、洪本展等人輪番演出；23日練團彩排邀媒體探班，羅大佑、王治平、黃國倫及陳子鴻現場彈奏合唱、展現絕佳默契；開唱倒數，身經百戰的羅大佑謙喊很緊張，擔心現場展出總值近6000萬的數把吉他搬來搬去有所損傷，就連展場內的溼度也要注意，一旁愛琴成痴的黃國倫聽聞驚喊：「吉他很多都很老了，還是我搬自已家裡的除溼機去。」四位老師謙虛表示這次演出主角是吉他，自己只是配角，演唱會上如果彈錯一次自罸200元。

黃國倫為了這次音樂節特地返台，和老婆寇乃馨分隔台北、上海兩地逾三個月，黃國倫趁隔離期間寫了〈隔離〉、〈一個人〉等新歌隔離、一旁陳子鴻拱黃國倫創作第三首歌的歌名取為「好爽」，虧黃國倫老婆不在身邊反倒樂得自由；其實老師們為了首屆「因為愛琴」籌劃逾一年時間，下個月將飛去上海找老婆的黃國倫就直言，為了這次演出投入心血的程度，比自己前年在北京鳥巢舉辦演唱會做得還多，練吉他練到手都起水泡，而陳子鴻更是在今天排練前先赴診所就醫，由於近期壓力太大已咳嗽二周，被醫生診斷是過敏導致氣管出問題，不僅如此，被拱為團隊中「訓導主任，兼教官及校長」的羅大佑，雖之前腰傷開刀已完全康復仍不敢掉以輕心，近期靠打羽球、游泳等運動保持體力，盼演出當天全力以赴。

「因為愛琴吉他音樂節」不僅有博物館級的古董吉他展出以及連續二天的音樂會表演，現場還安排許多活動，是華語音樂圈難得一見的活動，已有大陸及日本專程來台洽談辦展；由於現場展出的吉他價值連城，視吉他如珍寶的老師們，不但已幫每把吉他投保保險，連吉他搬運也不容馬虎，特別找來專替古董展覽的搬運的公司處理。「因為愛琴吉他音樂節」購票可洽大市集交易網或全台7-11 ibon、全家FamiPort。

(中時 )