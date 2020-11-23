因晶片需求持續回溫，以及晶片產業前景樂觀，帶動重量級個股三星電子與SK海力士勁揚，周一韓國股市創下歷史收盤新高，儘管國內持續收緊的防疫限制措施使大盤漲幅受抑。

周一收盤，南韓KOSPI指數大漲1.92%，收在2,602.59點，為連續第4個交易日上揚，並創下歷史新高。

在產業利多題材帶動下，全球最大記憶體晶片廠三星電子終場大漲4.33%，SK海力士上漲3.31%。數據顯示，南韓11月1至20日晶片出口額較去年同期大幅成長21.9%。受此帶動，以及受惠於海外需求持續增溫，該期間南韓整體出口年增11.1%。

IBK投資與證券公司分析師表示，三星電子的營業利益將在明年上半年加速成長，而行動與伺服器DRAM晶片需求料將維持強勁。

電動車電池大廠LG化學股價上漲3.31%，並創下兩周新高。南韓媒體周日報導，LG化學已經獲得特斯拉的訂單，將為其上海生產的Model Y供應電池。

韓國疾病管理本部周一公布，新冠狀病毒確診數增加271例，為6天以來首度跌破300人，但主要因周末進行的檢測較少所致。為了防止疫情進一步擴散，其首都大首爾地區將於周二起進一步收緊限制措施。

外資今但買超韓股9886億韓元，為連續第13個交易日買超韓股，創下2016年8月以來最長記錄，期間累計買超韓股6.37兆韓元。

韓元漲0.35%，收在1,110.4兌一美元。

(時報資訊)