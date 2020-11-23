智原(3035)儘管第四季營運將受到季節系因素，小幅下滑，但展望2021年，智原成長動能明確，加上大陸力拚半導體自製趨勢，智原因此受惠，近兩個交易日股價也掀起反彈，現階段站穩所有均線，有利於股價短多走勢。

智原今年來自於大陸智慧電表客戶的出貨量不如預期，恐使得智原第四季的ASIC量產營收低於第三季，帶動高毛利率的IP、NRE(委託設計)營收比重相對高，法人預估，智原第四季的營收、獲利都將小幅下滑，但毛利率有機會升溫。智原第三季合併營收為14.9億元，季增加14.3%，較去年同期減少6.2%，第三季合併毛利率為47%，歸屬於母公司業主之淨利為0.62億元，基本每股盈餘為0.25元。

展望2021年，智原營運樂觀看待，智原近五年來共接了221個專案，其中66個專案進入量產，今年下半年開始量產的案子有25個、占比38%，智原預估，剩下的41個專案將落在2021年以後量產，且集中在自動化、AIoT、多媒體、智慧電表、POS、印表機等終端應用領域，另外，在28奈米、40奈米的AV影音產品、Data Communication、Telcom產品，也將在於明年上半年陸續Tape out，整體來說，智原2021年營收將成長10%以上，獲利也優於今年。

智原受惠於2021年展望佳，加上大陸力拚半導體自製下，將成為受益族群，今日股價開高震盪走高，收漲約3.5%，站穩短中長期均線。

(時報資訊)