教育處指出，每場小小館員體驗活動都有故事媽媽幫孩子們說故事。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市文化局與教育處合作推廣幼兒閱讀，不僅幫幼生辦理借閱證、贈送大班畢業繪本，也舉辦「小小館員」體驗活動，每逢週一休館日就讓大班幼生入館體驗，深入了解圖書館運作模式，預計辦理54場次，總計1620名幼生參加。

文化局長陳靜萍說，為推廣幼兒閱讀，自2017年起與教育處合作舉辦「幼來閱讀」活動，除了幫幼兒園學生辦理借閱證外，每位幼兒園學生畢業前都需選擇一所公共圖書館參訪，2019年擴大活動增加「小小館員體驗」，讓孩子來參訪時，體驗幫自己同學借書，除了認識圖書館資源外，還可以了解圖書館、管理員的運作模式。

教育處指出，每場小小館員體驗活動都有故事媽媽幫孩子們說故事，透過有趣的故事及互動，認識圖書館的相關規定，如小聲說話、放慢腳步等，再由圖書館員帶領操作借閱圖書流程，以角色扮演方式，讓孩子親自操作借還書，一位當借書人，另一位則當館員，體驗過程像小型的Baby boss職業試探。

教育處長林祝里表示，培養幼兒閱讀習慣，是奠定終身學習的基本能力，「小小館員體驗」除了能帶領幼兒認識社區圖書館，認識社區圖書資源管道，更是讓孩子透過親手操作加深對圖書館的印象。此外，每周還有故事媽媽時間、親子繪本故事DIY互動課程。

基隆市文化局與教育處合作推廣幼兒閱讀，舉辦「小小館員體驗」活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

(中時 )