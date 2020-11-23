新北市王姓男子是繁金國際貿易公司經營人，2018年8月間向民眾自稱是法官弟弟，王男稱自己有管道向電信公司賺取門號退佣後的費用，以每月1％到6％不等的利潤吸引受害人向Pchome或燦坤購買刷卡金，去年3月間王男誘因無法支付投資人利潤，又變更投資方式，要求受害人提供現金，期間吸金6.8億多元，新北地檢署近期依違反銀行法等罪嫌起訴王男。

起訴書指出，王男2018年2月間向受害人介紹投資方案，要求受害人購買刷卡金交付給他買手機，王男稱自己有尋覓願意配合的人頭辦理電信門號，可申辦手機門號的退佣金，藉此獲得穩定利潤，並允諾每月將刷卡金額1％至6％利潤分給受害人，甚至告知受害人若投資期滿不續投，可提前告知，下月便不用繼續參加，受害人見王男有能力搭配門號退佣，便紛紛投資。

未料，王男去年3月間周轉不靈，便向受害人謊稱有刷卡換現金服務，要求受害人提供現金投資，繁金公司再拿民眾信用卡刷卡，會將9成款項交付匯款人，便可獲得年利率54％到182％的利潤，檢方統計截至今年4月，王男已用上述方式獲利6億8593萬多元，因此依違反銀行法和公司法罪嫌將他起訴。

(中時 )