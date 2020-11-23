台中捷運綠線21日發生列車異常，電聯車原廠川崎重工已向北捷局及台中捷運公司提出連結器故障檢測期程報告。中捷公司23日表示，即日起至11月29日進行全車隊18列車連結器牽引裝置軸心檢測，若檢測結果及運轉測試皆正常，在符合安全最高原則下，評估最快在11月30日後，可恢復試營運。

台中捷運綠線在16日起試營運，預計在12月19日正式通車。豈料，21日中午在高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，進行初步檢修，當晚結束營運後，中捷公司、施工單位北捷局及車輛原廠川崎重工等相關單位再進場檢查，發現是第17列車廂的「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂。中捷當天晚間緊急宣布，暫停試營運，待確保安全無虞後，再恢復試營運。

中捷公司23日表示，川崎重工即日起至29日，將進行全車隊18列車的連結器牽引裝置軸心拆卸，並委由第三方進行非破壞性超音波檢測作業，以檢測軸心是否有瑕疵，各列車非破壞性檢測結果，若正常將進行運轉測試；若有瑕疵則須更換備品。

中捷公司表示，各列車檢測作業完成後，川崎重工必須立即簽認個別檢測報告，若全車隊檢測及運轉測試皆正常，捷運綠線最快可於11月30日後評估恢復試營運；若連結器牽引裝置軸心有瑕疵，將等備品到貨及更換進度，再決定恢復試營運時程。

中捷公司也表示，廠商完成檢查作業後，將於12月7日前提出初步調查報告，確認此事件為個案或通案；若為通案，廠商必須提出下一階段的改善計畫。

(中時 )