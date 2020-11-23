花蓮體中今天在黑豹旗16強靠著曾祈勳、林逸翔2人聯手，以1比0完封台東體中，賽後花體總教練劉義傳直呼「最喜歡跟東體比賽」，並笑稱這是「太平洋對上中央山脈」，最後由來自中央山脈的花體勝出，晉級8強，續寫隊史黑豹旗最佳成績。

兩支後山球隊今天在黑豹旗碰頭，花體在2局上第5棒陳紹瑜二壘安打上壘、下一棒林承翰獲得保送，第7棒林豐正短打護送隊友攻佔二、三壘，再靠著吳少樺游擊方向滾地球送回三壘跑者，攻得兩隊全場唯一的分數。

曾祈勳先發6.1局被敲6安，接替上場的林逸翔成功化解一、二壘有人的危機，9下1出局後雖接連被敲安打、保送，但他先讓陽念祖敲出中外野飛球，最後讓潘振宇擊出三壘界外飛球，成功首下失分危機。

兩人的好表現也獲得總教練劉義傳的稱讚，他認為林逸翔的表現越來越沈穩，林逸翔則認為自己只是照著捕手指示去投球，「剛開始練投時就都是面臨滿壘的局面，對自己的抗壓力有信心。」

而身為隊長的他在得知16強要面對東體，在宿舍時每晚都會集合全隊進行討論，也會跟隊友提醒要注意態度、品行跟精神，今天賽前則是提醒大家要拿出企圖新、團結跟氣氛，「跟東體比賽就是很刺激，自己也很享受比賽。」

投打二刀流的林逸翔已經決定明年將投入選秀，且會以野手身分待選，他表示投入選秀是自己的決定，但也有詢問過教練意見，教練也提醒他要把身體素質繼續提升。

(中時 )