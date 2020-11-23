高雄市政府為了振興經濟、慶祝高雄百歲，將從12月1日起，推出「高雄一百周年慶PHONE狂GO物時時抽」活動，12月1日至31日的活動期間，「每兩小時」抽出一支iPhone、每天三台Gogoro得主，民眾最低只要使用「200元三倍券」或「單筆消費滿500元」，就有機會抱回iPhone12和Gogoro。

高雄經發局23日在高市府四維行政中心前廣場，舉辦「高雄一百周年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動記者會，高雄市長陳其邁親自到場主持，呼籲全台手邊還有三倍券的民眾，記得一定要在三倍券「12月31日使用期限」之前，來高雄消費抽大獎。

他說，高市府準備了全台最多、中獎率超高的Gogoro及iPhone 12，要讓大家抽到手軟，把全台最後流通於市面的百億規模三倍券留在高雄，同時，活動期間在配合活動的高雄飯店住宿，就立刻贈送400元「高雄券」，民眾可在商圈或夜市指定店家折抵現金，盼藉活動刺激高雄消費，振興受到疫情影響的觀光、商圈與夜市經濟。

陳其邁指出，為了活絡高雄商業活動，「高雄一百周年慶PHONE狂GO物時時抽」活動，期間為12月1日至31日，活動期間只要憑在高雄消費的發票，不論是用三倍券滿200元、或其它方式滿500元，就可到「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動官網、或LINE活動官方帳號，登錄發票，參加抽獎活動。

他說，每兩小時就抽出一支iPhone、每天抽出三台Gogoro得主，保證是全台最狂、中獎率超高的週年慶活動，歡迎大家把握12月份來高雄觀光、消費，感受港都的山海美景、美食與熱情。

(工商 )