房貸採放款成數計算風險權數（LTV）法將在2021年6月上路，金管會粗估31家採新制的國銀資本適足率平均將可增加1.07個百分點。不過，中信金財務長邱雅玲23日法說會上指出，由於中信銀「自住」型房貸占六成以上，所以能受益釋放出的資本不多，採LTV法計算，資本適足率僅增加0.9個百分點，低於平均。

針對不動產市場狀況，邱雅玲指出，2020年第三季止，不管是國泰不動產指數、信義房價指數，還是六都買賣交易移轉件數，各類的房產指數、總推案量數據都可發現房市的價、量在增加，主要是因為台灣疫情控制好，第三季後各種活動陸續解封，在「自住置產的剛性需求浮現」、加上「政府推動都更」、「台商資金回台」、「低利環境」、「市場資金充裕」等因素下，都是推升房市熱絡的因素。

邱雅玲指出，中信銀房貸動能與市場差不多，在房貸政策上一直是採「好人好物」，放貸以自住為主，風控措施根據客戶風險高低、擔保品座落地點，給予差異化貸放成數，也會根據風險資產不同給予限額，還有投資、自住不同目的貸放成數也有差異。

邱雅玲指出，由於中信銀行內主要承作自住為目的的房貸，占比達六成以上，因此，在LTV法適用上，自住型房貸受益到的風險性資產下降，與投資型的風險資產比率下降是不一樣的，投資型房貸風險系數下降受惠比較大，所以整體市場平均資本適足率有1﹪釋出，但中信銀資本適足率只增加0.9﹪。

現行國銀計算資本適足率時的房貸風險權數是採「簡單法」，即自用不動產風險權數35％、非自用風險權數75％、商用不動產風險權數100％，但若採用新規定LTV法，可依不動產類別（住宅用、商業用），是否符合六項標準來區分合格、非合格不動產的曝險，及考量還款來源分收益型（非自用）及非收益型（自用），依貸款占鑑估價值比率來看風險權數，會比現行用單一風險權數更有風險敏感性。

(工商 )