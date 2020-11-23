曾獲第15屆「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓昨在家中安詳逝世，享嵩壽98歲；曾文賓行醫超過半世紀，曾經為了研究「烏腳病」，將病患從家中揹到戶外，替他們洗腳後再治病，甚至長年與病人相處一起，只為找出病因，種種事蹟令人尊敬，慈濟醫院員工皆認為他是人醫最佳典範。

「他真的是台灣醫界楷模」花蓮慈院院長林欣榮憶起曾文賓談起研究「烏腳病」往事，笑著說，1958年，那時嘉南沿海一帶出現一種怪病，當地居民稱「烏乾蛇」，彷彿有條蛇從人的腳底爬上來，黑色壞疽從四肢末端往上延伸，潰瘍部位不會流出血水，卻使人極度疼痛，最後僅能以截肢方式治療。

2005年，當時已行醫52年的曾文賓，以長期投入流病學調查研究成果，榮獲第15屆醫療奉獻獎的特殊貢獻獎。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

曾文賓退而不休，年近9旬依然在門診守護老病友。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

曾文賓加入台大醫學院「烏腳病」研究團隊後，為了研究病因，忍受患者腳因壞疽臭味難聞，一一替4萬多名患者一一檢查，甚至還前往患者家中，把患者揹到戶外，替他們洗腳後再治病，同時向中央政府提議，改善區域自來水幹管工程架設，防治烏腳病。「即使強大團隊的努力，大概也不太容易做得到像他這麼棒」，林欣榮說。

曾文賓1966年遠赴美國進修心臟血管疾病流行病學，1969年回台後，提出防治台灣中、老年人高血壓、冠心病重要性，同時針對台北巿、新北市三芝區居民，及新竹縣五峰鄉原住民族群進行心臟血管疾病流行病學調查，相關報告也成為台灣心臟血管疾病盛行率最原始資料。

2005年，當時已行醫52年的曾文賓，以長期投入流病學調查研究的成果，榮獲第15屆醫療奉獻獎的特殊貢獻獎；林欣榮院長回顧當時說，曾文賓院長當天領完獎後，回到醫院照常看診，面對同仁、病患、家屬恭喜，他僅說「歹勢啦，沒做什麼」，但事實上，他的成就不僅造福臺灣，也影響世界。

曾文賓22日傍晚，在沉睡中逝世，享耆壽98歲，林欣榮表示，與曾文賓兒子研商後，治喪期間，23日起至26日中午，慈濟醫院同仁及親朋、學生可前往悼念、追思，緬懷他對臺灣醫界的貢獻。

(中時 )