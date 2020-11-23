台聚(1304)今(23)日舉辦法人說明會，展望2021年，台聚認為，在原料上，認為2021年原油仍保守看待，但認為乙烯可以相對穩定，看好在太陽能發電成本下降、綠能為全球趨勢下，封裝膜級EVA之需求將持續增長，有利於營運。

台聚業務協理吳銘宗表示，受新冠肺炎衝擊，台聚上半年大陸太陽能僅裝機11GW，距離目標裝置量40GW差距甚遠，下半年大陸封裝膜客戶全力衝刺，第三季需求強勁爆發，同時壓縮發泡料、電纜料供應，導致EVA出現供不應求，價格大幅上漲，另外，發泡級EVA因運動鞋品牌廠商經過上半年期間庫存調整，加上7月底運動賽事開打，8月訂單回溫推進，且遠洋貨受疫情影響，到亞洲貨量減少，發泡客戶自8月起詢盤明顯增加，整體來說，EVA在2020年前三季銷售量年減少10%。

吳銘宗表示，儘管今年受新冠肺炎疫情壟罩，但HDPE受益於疫情，口罩需求大增，導致HDPE在內外銷銷售上，需求均大幅增加，故今年HDPE內外銷市場銷售均增加，2020年前三季銷售量較2019年同期增加25% 。

台聚第三季獲利6.01億元，季增加103%、年成長99.66%；累計前三季營收346.27億元，營業毛利58.94億元，營業淨利34.15億元，淨利11.13億元，年增加11.5%，每股獲利為1.04元。

展望2021年，吳銘宗認為，原油今年下半年油價逐步回歸理性，但市場普遍擔憂二次疫情及疫苗效果等變數影響經濟復甦，故對2021年油價均保守看待，但乙烯原料方面，2021年全球乙烯新增產能量大於新增需求量，主要新增產能地區在 大陸、韓國及泰國等地，預料全年乙烯供應可相對較穩定。

就2021年各產品線來看，大陸今年預計新增30萬噸之EVA產能，因疫情影響延後至明年年第一季投產，預計供給增加後，今年下半年EVA因供需失衡之價格暴衝現象將漸回復正常，惟新冠肺炎疫情對全球經濟影響仍在，另外，防疫口罩等衛材需求估計仍將維持，密切注意下游客戶需求，積極銷售HD，滿足內外銷客戶需求。

吳銘宗也表示，因為太陽能發電成本下降，綠能已成全球趨勢，估計封裝膜級EVA之需求將持續增長，台聚也將持續推廣高性能之EVA產品，並進一步提升HD產品品質，開拓高端市場客群。

(時報資訊)