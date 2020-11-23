市場越來越看好有效的新冠肺炎疫苖即將推出，周一歐洲股市開高。

跟進亞洲股市與美股期貨步伐，周一泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.6%，盤初一度觸及2月底以來新高。所有類股與主要市場全面走高。油氣股強彈1.9%，漲幅領先。

後期臨床試驗結果顯示數款新冠肺炎疫苖具有高度防護力，令投資人更加憧憬美國將在12月就開始施打疫苖。英國製藥大廠阿斯利康周一宣布，臨床試驗的期中分析結果顯示其新冠肺炎疫苖平均防護有效力達70%。

投資人持續關注疫苖相關消息，周一亞太股市普遍走高。儘管首都大首爾地區周二起將進一步收緊防疫限制措施，但南韓股市稍早前仍然創下收盤歷史新高。

美股指數期貨漲幅擴大，目前道瓊指數期貨漲185點或0.63%，為29,397點。標普500指數期貨漲0.54%，那斯達克100指數期貨漲0.4%。

在個別市場方面，英國富時100指數漲0.35%，德國DAX指數漲0.67%，法國CAC 40指數漲0.81%，義大利富時MIB指數漲0.89%，西班牙IBEX 35指數漲0.78%。

(時報資訊)