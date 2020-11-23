遠傳(4904)搶攻韓流旋風，今日宣布friDay影音將在12月6日直播韓國音樂盛事2020 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS(MAMA)，且因搶搭韓流商機，也傳相關線上收看、歌曲點播也同步成長，也帶動線上購物加溫，可說是一舉多得，帶動相關業績成長。

遠傳表示，韓流娛樂在台灣受歡迎程度越來越高，不論影劇、音樂都已在台灣市場闖下一席之地，喜愛KPOP音樂的客層越趨年輕化，已向下紮根到國中、小學生，遠傳friDay影音今年直播多場韓國流行音樂節目，日前獨家直播的《TOP韓流線上演唱會》創下近80萬的觀看人次，遠傳friDay系列服務也搶搭韓流再創佳績，遠傳friDay音樂專屬歌單點播成長近60%，遠傳friDay購物韓國相關商品當日銷量較平日成長超過3成，其中以韓國美食、韓系美妝保養商品最受粉絲喜愛。

遠傳今日宣布，將在12月6日於遠傳friDay影音將直播韓國音樂盛事2020 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS(MAMA)， MAMA是由韓國的娛樂公司CJ ENM舉辦的亞洲年度音樂頒獎禮，也是韓國音樂盛事，去年吸引4萬名以上的粉絲到場朝聖及全球200多個國家觀眾觀看，今年典禮以「NEW-TOPIA」為主題，傳達在無接觸的新常態時代，用擴張的音樂力啟動新世界，且由於新冠肺炎疫情影響，改為全線上頒獎形式，讓全球韓樂迷都能共襄盛舉。

(時報資訊)