前美女主播陳海茵告別主播台後，就把重心放在家庭，不時會在社群分享近況，近日她到超商買咖啡，卻在快喝完時，發現杯底有一塊「神秘黑色異物」，讓她嚇了一跳，回去詢問店家，竟發現驚人真相。

陳海茵透露到超商買拿鐵時，快喝完發現杯底出現奇怪東西，本來以為是冰塊變黑，讓她忍不住直呼「有點噁心」，喝完才發現，難怪剛拿到咖啡時，覺得重量有點重，之後她把「黑色塊狀物」拿回去還店家，想不到店家超感謝她。

原來那是咖啡機零件，一個要價6、7千塊，店家也相當感謝她熱心歸還，直呼「妳救了我們」，粉絲見狀都大讚她人美心善，沒怪罪店員，要是別人早上爆料，她也回覆「是機器的問題，店員也不是故意的呀」。

而陳海茵也幽默稱這是「一種買拿鐵送鐵、買咖啡送零件的概念～再多買一點就可以得到整台咖啡機？」也讓網友頻誇她「身教跟修養都很好」、「美麗善良的主播」。

(中時新聞網)