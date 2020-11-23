民間團體與國民黨、民眾黨等在野政黨昨動員參加秋鬥，從凱道一路遊行到民進黨部抗議，國民黨主席江啟臣邀民進黨主席蔡英文總統公開辯論。對於江主席這個深具創意的建議，前總統馬英九表示，「我當場給他按讚」。

馬英九23日在臉書發文表示，10年前的3月，政府正推動臺灣與大陸簽訂「兩岸經濟合作架構協定」（ECFA）。那時蔡總統是民進黨主席，強烈反對ECFA，認為是糖衣毒藥，會害死臺灣經濟，因此她要求跟我辯論。當時我不在國內，正出訪南太平洋友邦，國民黨立院黨團建議由行政院長吳敦義出戰，但蔡主席不同意，一定要向我挑戰。

馬英九說，當時幕僚向他建議，在野黨黨魁單挑執政黨總統辯論公共政策，國際間似乎沒有前例，也勸我以不在國內為由婉謝。

但他要強調的是，「ECFA是國人關心的重大議題，我仍表示非常願意與蔡主席辯論，並通知她敲定此事。ECFA大辯論在2010年4月25日舉行，各電視臺全程轉播，當天收視率極高，轟動一時，宣傳效果絕佳，為我們推動ECFA增加不少助力」。同年6月底兩岸完成ECFA的簽署，立法院並於8月中審查通過。

馬英九還說，現今，反對黨挑戰執政黨的情勢不變，但主客易位。從公益角度來看，公開辯論對朝野各界都有益。蔡總統如能在面對質疑與挑戰下，清楚說明她開放萊豬的目的與理由，相信對推動政策與個人形象都有幫助。

馬也希望蔡總統能從善如流，欣然接受辯論，讓大家看到，10個月前以歷史上最高票當選中華民國總統的她，如何以其一向主張的謙卑態度，就其一向擅長的國際貿易法，與反對黨領袖公開辯論全國民眾高度關切的萊豬進口政策，在臺灣民主歷史上，留下一樁美事與佳話。

5萬民眾週日(22日)走上街頭參加「秋鬥」，強烈反對政府開放美國萊豬進口。為了讓國人更瞭解萊豬進口的利弊，國民黨主席江啟臣邀請蔡英文總統公開辯論。對於江主席這個深具創意的建議，我當場給他按讚！ 10年前的3月，政府正推動臺灣與大陸簽訂「兩... 由馬英九發佈於 2020年11月23日 星期一

(中時新聞網)