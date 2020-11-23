南投縣埔里國中籃球隊晉級今年度的國中籃球聯賽（JHBL）甲級12強的複賽，縣長林明溱23日於會客室，接見籃球隊成員及教練，除致贈每位球員禮物，更頒發球隊加菜金2萬元，鼓勵球員們繼續為南投爭取榮譽，也期勉他們在2021年1月的複賽能一舉奪冠。

此次賽事期間因埔里國中籃球隊球員數量較少，球員皆須輪番上陣，距離前次闖進複賽已逾7年，相當可貴。林明溱在接見過程中得知有球員於緊湊的賽程中負傷，主動關切球員的醫藥費是否已處理妥當，他表示，不能讓球員的家庭因此產生負擔，球員們聽了直呼縣長好暖。

林明溱表示，埔里國中過去在80年代曾是國中籃球聯賽中的一隻勁旅，更是南投縣內國中籃球隊的一支強隊，隨後球隊因解散而沉寂，直到校友石偉廣回埔里任教以及著手球隊重組計畫，至今年再度闖進12強，這一路走來卓越的成績令人欽佩。

石偉廣表示，埔里國中現在面臨最大的問題就是人才外流，在埔里打籃球的選手，容易在升學時被外縣市的學校吸收，因此這些留下來的孩子都是寶。他也提到，雖然埔里國中的球員們身材較別校來的矮小，可是他們在場上憑藉著過人的意志力，場場拿下勝利。

(中時 )