高市祭出超狂購物活動，12月起天天抽9支iPhone 12跟3台Gogoro。（柯宗緯攝）

高市祭出超狂購物活動，12月起天天抽9支iPhone 12跟3台Gogoro。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（前）宣布12月起祭出超狂購物活動，12月起天天抽9支iPhone 12跟3台Gogoro。（柯宗緯攝）

看準全台三倍券仍有100億未花，高市府23日宣布整個12月將推出「高雄一百周年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，最低200元三倍券或單筆500元以上發票，就可抽大獎，預計抽出398台iPhone 12、93台Gogoro電動車；另入住高雄飯店可獲400元「高雄券」，藉此刺激消費。

「不怕你來，就怕你不來！」高雄市長陳其邁表示，目前全台三倍券約有100億未使用，這次特別規畫百周年慶祝活動，天天抽9支iPhone跟3台Gogoro，與商圈、夜市、旅宿業共同來慶祝高雄百年，振興消費。

針對參加購物抽大獎玩法，陳其邁說明，民眾只要使用三倍券消費200元，或一般消費滿500元就有機會抽到大獎，他特別分享攻略，趁12月1日開跑當日就趕緊到高雄消費、登錄發票，每兩小時就可獲一次抽獎機會，沒抽中可以一直「迴圈」到年底。

陳其邁強調，高市府永遠跟商圈、夜市站在一起，攜手努力透過數位轉型、開發新客源等方式，讓更多人潮和錢潮湧入商圈、夜市。另外，年底前市府將舉辦跨年等大型活動，勢必為高雄帶來更多人潮及消費。

高雄市經發局長廖泰翔指出，該活動從12月1日至31日登場，憑在高雄消費發票，就可上網登錄抽獎。另外來高雄住宿還送400元高雄券面額為50元，其中200元是夜市、200元為商圈抵用券，總計編列2500萬元預算。

高雄下半年演唱會、藝文、跨年等活動滿檔，近來天后蔡依林一連在高雄巨蛋開唱6天，漢神巨蛋、棧貳庫就推出持票根享有餐飲等優惠，帶旺業績連番成長。高市旅館公會理事長周文彬及御宿集團董事長劉坤福各加碼100張聯合住宿券、御宿住宿券，提供這次購物節抽獎。

(中時 )