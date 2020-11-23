萊豬明年元旦進口，新北市長侯友宜今號召全市18家肉品進口業者，宣布不進口含萊克多巴胺的豬肉，談及國民黨主席要蔡英文總統辯論，正視萊豬的食安議題，侯友宜也喊話，上從總統蔡英文到行政院長蘇貞昌，所有的中央官員都有責任，尤其主事者、有權力的人更要站出來說清楚，剩1個多月時間，明年1月1號勢必漏洞百出，

侯友宜今邀集全市18家肉品進口業者宣示反萊豬，由禽肉銷售發展協會榮譽理事長李春來帶頭，承諾不進口含萊克多巴胺的豬肉，共同簽署意向同意書，攜手為民眾飲食把關。

侯友宜說，最重要就是源頭管理，因為不管怎樣稽查中下游，一定還是漏洞百出，且要動員太多人力和物力，因此新北市特別訂定食材登錄專區，讓業者登錄來源，不進萊豬登陸的清清楚楚，就算以後要進萊豬，資訊也要透明公開，市府會不定期查核，登錄不實將依《食安法》裁罰。

對於江啟臣喊話和蔡英文辯論，侯友宜說，這攸關國人健康，該怎麼進、該怎麼管理、從哪個國家進、該如何查察，中央有義務通通講清楚，才可以省掉中下游管理的不便，只剩下1個多月時間，若還不趕快用行動化解民眾疑慮，相信明年1月1號一定漏洞百出。

中央指的是蘇貞昌還是蔡英文？侯友宜說，萊豬開放與否，決定權絕對不會只在行政院，總統府也扮演重要角色，所有的中央官員都有責任，尤其主事者有權力的人，更要站出來說清楚。

(中時 )