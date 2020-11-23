港台男神始祖鳥的鄭少秋，以演出「楚留香」香帥一角紅遍華人圈，除了演藝作品之外，他與已故香港巨星沈殿霞的短命婚姻，也為人所熟知，兩人的女兒鄭欣宜，繼承爸媽衣缽進演藝圈發展，外界多以為鄭欣宜像肥肥比較多，但最近她分享跟同父異母妹妹鄭詠恩的合照，兩姊妹超相似，似乎證明是鄭少秋的基因更強大。

當年沈殿霞親手打理老公鄭少秋的事業，一手將他捧紅，無奈他認識了現任老婆官晶華，給沈殿霞開出3年內生孩子的條件「再沒有妳就別怪我」，她為挽救婚姻生下女兒，雖然最終仍沒成功，但得到寶貝孩子鄭欣宜相伴，直至人生終結。

鄭欣宜與同父異母妹妹鄭詠恩合照，兩人猶如複製般相像。(翻攝自鄭欣宜IG)

母親過世後，鄭欣宜沒恨父親，反倒積極擁抱父愛，讓人感佩其胸襟，而鄭欣宜與父親鄭少秋關係良好並非作戲，她昨(11/22)還在IG貼出生活照，上頭不是別人，是鄭少秋與官晶華的大女兒鄭詠恩，她抱著妹妹嘟嘴，證明兩人私下關係親暱，而且眉宇間還頗相似，讓外界感到意外。

事實上，鄭欣宜從小跟媽媽沈澱霞一起登台表演，外貌加上身材，眾人都說她像媽媽，如今鄭欣宜與異母妹妹鄭詠恩同框，兩姊妹不僅外貌如複製般相像，連性格跟擇偶條件都很類似，似乎證明爸爸鄭少秋基因不輸沈殿霞，否則兩女不同媽媽，怎會如此神似？

(中時新聞網)