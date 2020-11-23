因應國人對於出國的強烈渴望，全包式假期領導品牌Club Med宣布，推出「安心預訂政策」以保障台灣旅客行程規劃的調整彈性。凡是於2020年5月12日前預訂2021年4月30日前出發的假期，最晚可於出發前14天享有一次全球性免費更改行程或日期的超貼心方案，入住日期最晚可選擇至2021年12月31日，提供超長19個月的改期彈性，讓每個旅客安心規劃夢想假期。

除此，Club Med並史無前例推出獨家COVID-19緊急醫療救援服務。為減輕旅客在假期中對於疫情的憂慮，只要預訂Club Med全包式假期，皆包含基本旅行保險和村內常備24小時緊急醫護照顧。此外，2021年4月30日前預訂Club Med假期，即可適用COVID-19緊急醫療救援服務，作為Club Med承諾保障旅客的方法之一。若不幸於Club Med度假村中受到感染，Club Med將全額負擔旅客醫療檢疫費用，為所有旅客提供安心而輕鬆的度假體驗。

隨著國內輕旅行與戶外活動復甦，且近日新冠疫苗研發獲得重大突破，屢傳捷報的同時國人也開始期待在疫情趨緩後飛出國放鬆。全包式假期領導品牌Club Med針對25-55歲國人進行「後疫情時代旅遊意向調查」，疫情期間，近7成（67.3％）國人以國內輕旅行取代出國，但4成認為國內旅遊難以取代海外旅遊，顯示國人強烈渴望出國的心情，且進一步發現近6成國人有意願在全球疫情解封後12個月內進行低風險海外旅遊。調查顯示，當疫情趨緩也將扭轉國人旅遊型態意向，針對未來海外自由行或團體旅遊分別抱持「無法協助緊急狀況」或「無法避免與團員密切接觸」的綜合性擔憂。

Club Med也於全球度假村內嚴格推行七項安全防疫旅遊措施，各項措施皆獲得國人86％以上的重視程度。此外，Club Med推出安心預訂政策，支持最長19個月改期彈性，並貼心提供獨家COVID-19緊急醫療救援服務，為旅人編織最安心的旅遊防護網。

Club Med台灣品牌總經理劉育慧表示，Club Med已蓄勢待發準備迎接後疫情時代旅遊潮，首要任務仍是維護旅客及村內G.O、員工同仁們的健康與安全，並一如既往帶來舒適貼心的旅遊體驗。疫情後國人的旅遊重視面向顯然有所改變，Club Med全球度假村嚴守防疫方針，透過行動讓全包式度假村內社交安全距離都在掌握之中，成為最低風險的安心旅遊首選，帶來最無憂的美好假期。

國人對於出國旅遊考量將有所改變，Club Med根據「後疫情時代旅遊意向調查」發現，旅客認為疫情後選擇自由行或團體旅遊，將可能面臨的前三大綜合擔憂：「可能會與陌生人同桌合菜（71.7％）」、「無法自行選擇領隊導遊，亦無法得知其他團客健康或旅遊史（70.0％）」、「景點移動需長時間處於密閉遊覽車內（69.3％）」，皆是擔心「保持安全社交距離」問題。

為此Club Med提出七項低風險旅遊安全防疫措施，國人最重視的前三項依序為：「住宿環境之消毒流程經國際衛生領域專家指導認證」、「在緊急情況之下，可快速地與相同語言的人求助」、「旅遊過程所接觸的人盡可能單純，且可掌握各個旅客的接觸史」，其餘旅遊安全措施也獲得86％以上重視，特別是「親子族群」有六項重視程度皆高於平均值，也是選擇「全包式假期」旅遊型態比例最高的族群。

Club Med也因應七大低風險旅遊安全措施，提供防疫方針更滿足國人「住的安心」、「行的安心」、「玩的安心」、「食的安心」低風險安心度假需求。Club Med於全球據點皆受比爾蓋茲長期投資的國際衛生專業顧問機構EcoLab藝康和CCIC中國檢驗認證指導認證，加強環境衛生和員工防疫培訓，以確保滿足國人最在意的「住宿環境之消毒流程經國際衛生領域專家指導認證」安全條件。於Check in/out後的客房、主入口、公共區域、地毯、村內器材皆依照專業流程每日徹底消毒，而高接觸點區域則採每小時加強消毒，如：大廳、電梯按鍵、門把及運動器材，同時也將管控度假村每日入住率，讓旅客「住的安心」。

針對國人在意的「旅遊過程所接觸的人盡可能單純，且可掌握各旅客的接觸史」條件，則由Club Med貼心把關旅行細節，從旅客抵達機場那一刻起安排機場專車接送，降低搭乘大眾交通運輸可能面臨的風險，並嚴謹控管接駁車乘載率，盡可能保持旅客接觸單純。Club Med也實施每位進入度假村的旅客皆需填寫健康旅遊聲明書並每日測量體溫，註明其原國籍和旅遊史，並將具風險之案件轉交有關當局，所接觸服務員也皆受過衛生安全教育訓練和全程配戴口罩，以最高規格保障村內所有旅客，讓旅客「行的安心」。

腹地廣大的Club Med度假村也能確保每位旅客在進行室內外活動時，輕鬆保持安全社交距離。國人擔憂的「在緊急情況下可快速與相同語言的人求助」選項也可見於各村內多元國籍、精通20餘種語言的服務人員，迅速找到相同語言的G.O取得協助更讓旅客「玩的安心」。

針對飲食安全措施，Club Med也提供高達96％國人在意的「專人餐飲服務和戶外座位用餐環境」，於餐廳取消自助式改以專人盛盤服務，並配置高規格防疫措施，每30分鐘更換所有餐具，避免可能面臨的合菜同桌、密閉環境用餐、環境不清潔等情況，以降低感染風險，讓旅客無憂放鬆享受美食，可以「食的安心」。

(工商 )