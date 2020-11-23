全台唯一以農業為主軸的「農業科學園區」165公頃擴充腹地，23日由農委會副主委黃金城宣佈啟動招商。黃金城指出，在有了165公頃腹地後，未來將進一步與新南向國家的上下游合作廠商、農漁民等串聯，形成產業供應鏈，創造出無限價值，並進軍國際市場。

黃金城指出，農科園區原有233公頃土地進駐率已達95％，園區因此積極規畫增加了165公頃腹地，腹地除與新南向國家連結外，也將招商引進智慧農業、節能循環農業等高附加價值企業進駐，預計園區總體進駐企業家數至少可提升至180家，提供近6,000人就業機會，以及達到180億元以上產值的規模。

除了增加165公頃腹地，黃金城透露，也將在桃園興建13公頃的物流、農產品出口冷鏈的集中點，未來出口農產品不再會有斷鏈的情形。

黃金城指出，園區是關、港、貿一條龍、單一窗口的運作模式，租金每公頃每年1百萬元，提供年息1.04％專案低利貸款，以及保稅的優惠，進而吸引非常多東南亞國家的政府人員來訪，其中，又以越南、印度與菲律賓等最為積極。

(工商 )