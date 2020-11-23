美國總統川普持續針對選舉舞弊議題提出訴訟，但愈來愈多共和黨黨員表態與他「割蓆」。馬里蘭州共和黨籍州長霍根（Larry Hogan）22日繼續向川普施壓，要他別再只顧著打小白球而棄疫情於不顧，也要他儘快認輸，和平轉移政權給總統當選人拜登。

霍根之前曾推文表示，無法認同川普的訴訟戰。他說：「坦白說，我只是認為沒有證據；大家都知道，總統的報復心態有多重，再看看他的推特帳號力量有多大，還有看看他對共和黨施壓到什麼程度，我們之中很少人願意起身反抗他。」他隨後接受CNN訪問時說：「老實說，我覺得丟臉，黨內有愈來愈多人不願公開表態反抗他。」

川普則推文反酸霍根是「反川英雄」，還因為使用購自南韓的劣質新冠檢測試劑而付出代價，稱霍根「和他花大筆錢購買的劣質試劑一樣糟糕。」。

霍根接著也不甘示弱，推文稱：「如果你完成了你的工作，美國的州長就不用像在馬里蘭州那樣，在大流行期間自己去尋找試劑。」由於川普在週末時間都會去打高爾夫球，連G20視訊峰會期間也快閃離線，打小白球去。霍根因此加碼酸川普：「別再打高爾夫球了，承認敗選吧！」

(中時 )