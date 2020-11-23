陳啟川先生文教基金會與高雄市立圖書館合作，《2020啟川獎》首度從傳統油畫轉型為當代藝術，平面畫作、攝影均可參賽，經8個月收件評審，共842件作品投件，結果由畫作《履山》獲首獎，抱回50萬元獎金。

陳啟川先生文教基金會董事長特助、陳啟川之孫陳建潤表示，祖父在世時很重視文化、教育、藝術，基金會已舉辦2年傳統油畫比賽，今年跨足當代藝術，以《啟川獎》名義對外徵件，繪畫與攝影作品均可參賽且不限創作主題。

《啟川獎》由高雄市立圖書館承辦徵件、初選、複選及頒獎典禮，高市圖表示，未來雙方仍會繼續合作，文化局副局長蔡秀玉更肯定啟川獎開啟圖書館法人化之後的新格局，跨域結盟展現藝術新樣貌，期盼與各領域一起打造高雄藝文舞台。

《2020啟川獎》評審皆為美術界資深教授、策展人、評論家及藝廊經營者，初審有553件繪畫、289件攝影作品，經過初選及複選委員3至4輪討論與投票，選出9件繪畫、7件攝影得獎作品。

其中，楊奕軒創作的《履山》以極簡構圖思考風景，雖是靜態畫面，卻讓人感受的山的脈動，作者獲得50萬元獎金，開心表示會拿這筆錢繼續創作。

評審代表張蒼松指出，平面藝術與視覺攝影不衝突，反而能夠互相激盪，這次吸引800多件作品參賽，足見藝術界對《啟川獎》的期待。

(中時 )