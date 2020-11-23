女星邵雨薇日前大方認愛吳慷仁，成為話題焦點，近日她參與「無常」時尚名人攝影展，成為國際時尚攝影師DENNIS FEI的模特兒，露出一片白皙光滑的美背，也意外曝光背上的刺青，邵雨薇解釋這是她今年送給自己的31歲生日禮物，而「Dancing in the rain」刺青也藏有含意。

2020有太多不可預料的悲劇發生，因此叛逆時尚代表KAISER與國際時尚攝影師DENNIS FEI聯手合作，打造「無常」時尚名人攝影展，也邀請了各界名人，包括導演演員北村豐晴、Glam Chamber創辦人楊川儀、世界拉花冠軍CHLIV創辦人林子軒、四分衛樂團吉他手鄭峰昇(虎神)。

其中邵雨薇拍攝了與以往截然不同的大尺度美照，只見她將白色襯衫反穿，襯衫感覺隨時都會滑落，一頭凌亂的捲髮披散在身後，露出整片光滑美背，也意外讓大家看見背上的刺青「Dancing in the rain」，她將這張照片放到IG上和粉絲分享，同時也為活動宣傳，立刻引起熱烈討論。

邵雨薇透露，這段刺青原文是「Life isn’t about waiting for the storm to pass,it’s about learning to dance in the rain(生活不是等著暴風雨過去，而是學會在風雨中跳舞)」，表達轉念的重要性，因此她很喜歡這段話，出道十年以來，她碰到困境總是會糾結在那，現在懂得正向看待每件事，反而得到意想不到的好結果。

(中時新聞網)