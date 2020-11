女星邵雨薇日前大方認愛吳慷仁,成為話題焦點,近日她參與「無常」時尚名人攝影展,成為國際時尚攝影師DENNIS FEI的模特兒,露出一片白皙光滑的美背,也意外曝光背上的刺青,邵雨薇解釋這是她今年送給自己的31歲生日禮物,而「Dancing in the rain」刺青也藏有含意。

2020有太多不可預料的悲劇發生,因此叛逆時尚代表KAISER與國際時尚攝影師DENNIS FEI聯手合作,打造「無常」時尚名人攝影展,也邀請了各界名人,包括導演演員北村豐晴、Glam Chamber創辦人楊川儀、世界拉花冠軍CHLIV創辦人林子軒、四分衛樂團吉他手鄭峰昇(虎神)。

其中邵雨薇拍攝了與以往截然不同的大尺度美照,只見她將白色襯衫反穿,襯衫感覺隨時都會滑落,一頭凌亂的捲髮披散在身後,露出整片光滑美背,也意外讓大家看見背上的刺青「Dancing in the rain」,她將這張照片放到IG上和粉絲分享,同時也為活動宣傳,立刻引起熱烈討論。

邵雨薇透露,這段刺青原文是「Life isn’t about waiting for the storm to pass,it’s about learning to dance in the rain(生活不是等著暴風雨過去,而是學會在風雨中跳舞)」,表達轉念的重要性,因此她很喜歡這段話,出道十年以來,她碰到困境總是會糾結在那,現在懂得正向看待每件事,反而得到意想不到的好結果。

(中時新聞網)