美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將訪台，行政院長蘇貞昌則表示，「我想我們都樂見，也相信對兩國的關係會更好。」對此，資深媒體人陳揮文在政論節目中則批，「當美國環保署長剩下兩個月任期才來台灣，把我們這邊當畢業旅行，這個有點消費」。

陳揮文日前在《少康戰情室》中則批，「當美國環保署長剩下兩個月任期來台，把我們這邊當畢業旅行，這個有點消費，如同記者問官員說，萊豬、BTA有談嗎？結果只談MOU，這種大內宣基本上意義不大，但是對綠媒的朋友看到會覺得說好像跟美國關係很好。」

陳揮文直言，這些來訪官員在2個月後都將隨著川普一起下台，就算MOU是5年效期，仍是不大能相信，他舉例，記得當年川普當選後，隨即推翻前總統歐巴馬所簽核的東西，接下來無法得知拜登會不會也這樣做，但台灣現在跟川普政府這麼好，「如果你是拜登你會怎麼想？」

因此，陳揮文認為，「拜登會認為我當選了，結果你們台灣一直跟川普眉來眼去，這個部分政府要再好好想一想...。」

(中時新聞網)