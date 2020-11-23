在內外資買盤持續流入帶動，今(23)日台股再度改寫歷史高點，盤中一度來到13,921點，終場收在13,878點，上漲161點，漲幅1.18%，頗有問鼎萬四的氣勢，半導體龍頭大廠股價也持續向500元大關挺進，激勵半導體族群買氣熱絡，除龍頭股外，中小型股也持續吸引資金進駐。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，上週三大法人上市櫃合計買超582億元，其中光是外資買超金額即535億元，隨疫苗研發見趨勢樂觀，帶動外資11月以來大幅回補台股，累計買超金額超過1600億元，不僅終結連3個月賣超台股頹勢，亦改寫今年來單月最大買超金額，配合半導體龍頭大廠不斷傳出利多，推升股價上周一度突破500元大關，加上年底消費旺季有利於科技產業拉貨力道，包括手機、平板等相關供應鏈表現看升，也帶動指數屢屢改寫新高。

葉獻文說明，台灣出口表現隨著國際景氣好轉而續報佳音，台灣10月份外銷訂單連八紅，訂單金額為515.9億美元，續創歷年單月新高，年增幅達9.1%，其中電子產品外銷訂單受惠於iPhone12、PS5等消費電子新品陸續上市，以及遠距需求產品熱絡等因素，帶動IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體等訂單暢旺，年增17.5%最為強勁；觀察目前廠商接單狀況，11月整體外銷訂單金額可望較10月續強，甚至達到雙位數的年增長率。

葉獻文提醒，由於這波多頭走勢短線累積漲幅不小，在權值股拉高大盤後，本週預計將由中小型接棒補漲，短期台股將隨美股進入高檔震盪，需留意獲利了結賣壓，然多頭格局不變，只要美股高檔不墜，台股年底前可望挑戰14,000點，若逢拉回仍可分批布局。

(時報資訊)