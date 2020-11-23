龍華科大「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」今（23）日正式啟用，行政院長蘇貞昌表示，政府除編列「高教深耕計畫」5年325億元經費，另在前瞻基礎建設「優化技職校院實作環境」計畫中投入4年80億元，希望各大專院校協助國家培育人才。

蘇貞昌指出，土地非最大、人口非最多的台灣，能在世界有一席之地、被大家認為了不起，正是因為人才濟濟。但人才培育並非1、2天便能一蹴可成、也不是從天上掉下來，而是要從學校、企業到各界花時間提供孩子舞台，才能演出精彩。

蘇貞昌表示，蔡英文總統非常重視人才培育，他身為行政院長其實就是工人，負責集合各部會及學校、企業、產業等產業及學界資源，讓大家結合起來搭建好舞台、培養好人才，讓孩子演出精彩。

蘇貞昌強調，政府在固有預算中，已編列「高教深耕計畫」5年325億元經費，加上前瞻「優化技職校院實作環境」的4年80億元經費。其中，前瞻計畫給予龍華科大補助，近年來即超過1.2億元。

蘇貞昌認為，人才不嫌多、只怕少，且必須要集合起來，如此次政府集合人才組成國家隊，便是要處理不知何時到來的疫情，或不知何時會被攻擊的時刻。今日龍華科大「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的啟用不是結束、而是開始。

(時報資訊)