台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」相關規定，審查上市公司第3季財報每股淨值資料，11月24日起上曜(1316)等5家恢復融資券交易，皇普(2528)暫停融資券交易。

證交所指出，9月底每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有：上曜、大魯閣(1432)、佳和(1449)、第一銅(2009)、台南-KY(5906)。每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易有皇普一檔。

(時報資訊)