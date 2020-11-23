《證交所》融資券交易 5家恢復、皇普暫停 17:052020/11/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」相關規定，審查上市公司第3季財報每股淨值資料，11月24日起上曜(1316)等5家恢復融資券交易，皇普(2528)暫停融資券交易。 證交所指出，9月底每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易有：上曜、大魯閣(1432)、佳和(1449)、第一銅(2009)、台南-KY(5906)。每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易有皇普一檔。 (時報資訊) #融資融券 #每股淨值 #皇普 #上曜 #大魯閣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣寰科、建錩24日恢復融資券 典範、飛寶、旭源3檔暫停融資券 14:442020/11/23 財經 陳國祥》身分政治激化 正割裂社會 20:262020/11/22 觀點 《店頭市場》5檔上櫃申請案通過 青雲今起預收款券 08:352020/11/23 財經 李正修》虛榮外交 適可而止 19:592020/11/21 觀點 《台北股市》盤中焦點股：泰福-KY、聯電、旺玖、英利-KY、青雲 10:002020/11/23 財經 今日股市備忘錄 04:102020/11/23 證券．權證 三竹股票自24日起得為融資券 17:092020/11/23 財經 路透：川普下台前再對北京重擊 擬將89家陸企列入黑名單 13:052020/11/23 國際 網家明年推保險、跨境支付服務 04:102020/11/21 證券．權證 上曜等5檔 自11/24起恢復信用交易 19:412020/11/23 財經 財經熱門新聞 疫情慘爆 全球V形復甦很難？ 專家：但1國例外 - 要聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 4G手機再生產？ 華為重新下單 2業者撿到槍 - 財經 搶攻萬四城池 投信大點將 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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