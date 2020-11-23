垃圾魚入侵淡水公司田溪！新北市府推動淡水區公司田溪再生願景計畫，希望藉由生態、歷史講座找尋400多年來溪流的文化記憶，近日卻有民眾發現公司田溪有大批超過30公分的「垃圾魚」危害當地生態，盼政府能出手搶救；農業局表示，目前並無有效的防除方式，將請中央調查。

水利局日前宣布將推動「公司田溪水文化再生願景計畫」，其中提及探尋到淡水區忠寮人口百歲以上的人瑞比例是全國最高的，或許與他們過去的公司田溪水有關，後續將與地方耆老訪談及工作坊焦點訪談探尋在地記憶。

卻有民眾拍到大量垃圾魚盤據公司田溪，po網上臉書細說淡水後，引來大批網友留言「好難過，這繁殖超強，超會吃又沒天敵，根本惡魔！」、「生態浩劫」、「垃圾魚，看有沒有人要抓起來當飼料或是炸來吃」等等。

鄭宇恩指出，經詢問在地長期關心公司田溪水文歷史的團體，琵琶鼠魚強勢繁衍已多年，影響公司田溪生態環境甚鉅，目前未有公部門進行研究清除，僅能依靠釣客移除。

鄭宇恩說，水利局有心巡迴公司田溪的文化記憶及生態，也惟有兼顧外來種移除及原生種復育，才有機會真正的恢復公司田溪的豐富的原生生態，她將正式提案要求相關單位立刻就溪流環境來做研究調查，包含琵琶鼠魚這類外來入侵種的監測等，作為訂定防治作業的參考依據。

農業局回應，目前無有效防除方式，會建請中央調查找尋天敵及驅除方法，並請專家學者研究，而後續研究於河川清淤時一併清除琵琶鼠可行方式，先以部分河段局部清除試驗可行性，如有成效則擴大淸除整條河段。

據了解，「琵琶鼠」又稱垃圾魚，是原生於南美洲的外來種，被引進台灣，因長大後變得不再小而可愛，近年常被棄養丟入河川，對環境有超強適應力、繁殖力頗強、缺乏天敵，已普遍存在於台灣各處，成為嚴重影響台灣河川生態的入侵種。

(中時 )