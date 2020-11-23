基隆仁愛區位於市中心地段，區內有數間市場、夜市、美食商圈，因餐飲業密集引來鼠害，民眾逛街時，能在路上見到老鼠四處遊走，議員盼能在下水道設置截堵設施，除了解決鼠害源頭，也能阻絕老鼠從排水溝進到家中。

基隆市中心有廟口夜市、仁愛市場、成功市場、惠隆市場、崁仔頂魚市，以及孝三路美食商圈，因餐飲業密集，仁愛區多年深受鼠害困擾，陳姓民眾表示，有一次在廟口夜市買宵夜時，看到攤位底下有2至3隻老鼠到處流竄、發出聲響，相當驚人；攤販對此也困擾不已，盼鼠害能緩減，不要影響生意。

市議員鄭文婷要求工務處、環保局能一同研商，在排水管設置截堵設施，她指出，老鼠除了會出現在市場，也會順著排水溝、排水管進到家中，此外，更建議工務處在施作衛生下水道工程時，能先設置相關設施封閉鼠道，解決鼠害。

對此，環保局長賴煥紘說，環保人員會定期到市場、商圈清理排水溝，其中仁三路一年清理2次、愛四路一個月清理1次，也會不定期派人員到場巡視，若有髒亂就會清潔，他強調，不常使用的通道就會成為老鼠聚集的地方，要從下水道設置相關設備阻斷較為困難，最重要的仍是環境整潔，呼籲民眾一同維護自家、公共衛生環境，才能有效滅絕老鼠。

(中時 )