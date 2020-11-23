屈中恆化身上將司令在韓式料理餐廳裡操兵演練。（粘耿豪攝）

屈中恆24年前在電影《報告班長4拂曉出擊》飾演上兵，23日他化身三星上將司令，帶著一票阿兵哥現身「劉震川韓潮吧」韓式料理餐廳大嗑部隊鍋，為資深製作人好友黃裕昇投資、前中天主播王宜安擔任副總暨發言人的新韓風料理餐廳宣傳造勢，屈中恆應現場媒體要求做了數十下伏地挺身，笑說慶好自己還有持續跑步維持體力、偶爾做重量訓練，「做伏地挺身很簡單啦，不過還不至於到只是『一塊小蛋糕』！」

屈中恆表示，他自己滿喜歡韓國料理，尤其家裡4個女兒受韓劇影響更是喜歡，之前他就常應女兒們要求一起去吃韓式料理，而且其中最哈韓、念國一的三女兒還會用韓文點「三層肉」，甚至平常就會自己去超市買三層肉、韓國香油回來自己煎韓式烤肉料理。

屈中恆硬現場媒體要求，做了數十下伏地挺身。（粘耿豪攝）

屈中恆為資深製作人好友黃裕昇投資、前主播王宜安擔任副總的新韓風料理餐廳站台。（粘耿豪攝）

他說女兒們很愛追劇，韓劇、台劇、陸劇都會追，也都會迷偶像，還會幫同學要偶像簽名照，他就幫忙要過柯震東、許光漢的簽名照，「有一次我拿出手機裡跟許光漢的合照，馬上獲得女兒崇拜的眼神！」他爆料長相可愛的三女兒經常戴著藍牙耳機站在客廳的酒櫃前跳舞，看得出她對表演有興趣，也似乎有進演藝圈發展的潛力，之前似乎還曾偷偷報名練習生，但沒有被選上，前兩年他演《寶島一村》時，也曾帶女兒上台演過一場戲，雖然只有一句台詞「奶奶」，但看得出來她不怯場，對舞台幕前幕後的一切的很有興趣了解，如果將來想要正式進演藝圈，他也會支持，但希望女兒再接受更多基礎舞蹈肢體訓練會比較好。

屈中恆最近都在忙著表演工作坊的舞台劇《一夫二主》排練，透露明年一整年都會在劇場、舞台上度過，因為總共會有兩部新戲、四部舊戲巡迴演出，「忙才好，我有四個要養！而且讀高三的大女兒想出國念書，前陣子先考雅思，好像考得還不錯，我聽完就流汗了，不過還是希望她要衡量疫情狀況！」

(中時 )