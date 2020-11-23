無論是企業、政府或是人民，都必須在未來的關鍵十年中做出根本、系統性的大規模改變。資誠（PwC）聯合會計師事務所今（23）日舉辦《新冠疫情下的金融產業未來展望》研討會指出，未來在環境變化下，金融業將面臨不少挑戰，必須要做重大改變。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，日前報載金管會主委黃天牧推薦《午夜前十年的倒數計時》為響應國際大趨勢之書。

吳偉臺引用Blair H. Sheppard（PwC全球策略與領導力負責人）所撰寫的《午夜前十年的倒數計時》內文指出，全球有ADAPT五大趨勢正在改變世界，即「不對等的發展（Asymmetry）、科技帶來的崩解（Disruption）、消失中的人口紅利（Age）、兩極化（Polarization）及信任問題（Trust）」，恐將引發財富的危機、科技的危機、領導的危機和機構的危機。

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