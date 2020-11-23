雖然仍有高達4成民眾對目前輝瑞、莫德納2款即將上市的疫苗存有疑慮，美國兩位最重要的傳染病專家表示，他們會毫不猶豫地接種正在接受最終審查的兩款疫苗，同時也會推薦給家人。

《美國之音》引述美國研發新冠病毒疫苗「曲速行動」首席科學顧問蒙塞夫．斯勞伊（Moncef Sloui）的話說，「這些疫苗非常有效」，他在美國廣播公司(ABC)的《這一周》節目中說，「我對打疫苗沒有任何不適」。

報導說，目前輝瑞生物科技（Pfizer BioNTech）和莫德納公司（Moderna）的製藥團隊分別研發的新冠疫苗在測試中顯示了95%的有效性，目前正在等待美國政府最後批准。審查程序可能在未來幾周內完成，數百萬劑的疫苗可能在今年年底前可供使用，最初施打對象是針對醫護人員和養老院中最脆弱的老年人。但是，美國的全國民意調查顯示，大約4成美國人對接種疫苗仍不確定。

斯勞伊表示，「我非常擔心這種懷疑態度」。美國頂尖傳染病專家安東尼．福奇在哥倫比亞廣播公司(CBS)的《面向全國》節目中說，他也不擔心接種疫苗，「如果我是被推薦的施打人群的成員，我肯定會接種疫苗」，「我會毫不猶豫地接種疫苗，我也會毫不猶豫地把疫苗推薦給我的家人」。

對於目前正在接受最後審查與批准程序的2款疫苗，福奇表示會毫不猶豫地接種疫苗，也會把疫苗推薦給家人。（圖／推特@StBonaventures)

福奇強調，如果食品和藥物管理局審查後批准了這些疫苗，「就應該確信它們是安全的」。預計12月中旬到年底會有2000萬人接種疫苗，1月和2月會更多，應該盡可能多的人接種疫苗。如果大量的人接種疫苗，國家將得到「全面保護」，但如果只有45%或50%的人接種疫苗，情況就不是這樣。

福奇說，目前美國每天有近20萬新感染者，「我們的處境非常非常艱難」。他強調，現在需要繼續採取「防疫措施」，戴上口罩、保持社交距離。

(中時新聞網)