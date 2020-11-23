陳時中嗆秋鬥沒5萬人 侯友宜：人數多少不是重點 17:182020/11/23 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今邀集全18家肉品進口業者宣示反萊豬。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中嗆「秋鬥」沒有5萬人，且「美豬不等於是萊豬、萊豬也不等於是毒豬」；新北市長侯友宜今受訪表示，人數多少不是重點，很多人沒有站出來，有些人是沈默的多數、有些人是勇於表達，但高達7成以上民眾都反萊豬，「民意不只反應在街頭，也反應在各項民調指標。」 侯友宜說，大家心中都有個疑惑，萊豬進來對健康有什麼影響，老人、小孩、心血管疾病者，很多狀況都沒辦法掌握，今天卻要貿然進來，民意不只反應在街頭，也反應在各項民調指標，也反應在產業，產業要保護自己，必須要有所行動。 (中時 ) #反應 #侯友宜 #民意 #產業 #指標 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 攜手18家肉品業者反萊豬 侯友宜喊話：總統和院長站出來說清楚 17:002020/11/23 政治 秋鬥大遊行破6萬 港媒意外：規模超過預期 09:172020/11/23 政治 秋鬥快閃被質疑切割藍營 侯友宜：有一致理念 11:562020/11/23 政治 Youbike補助全台最高 侯友宜：大眾運輸絕非以營利為目的 12:272020/11/23 生活 5萬人秋鬥怒吼 政院：會搜集各方意見進行盤整 13:032020/11/23 政治 秋鬥萬人「反毒豬」陳吉仲籲回歸專業理性 16:222020/11/23 生活 葉毓蘭批皇家傳承遭稽查 侯友宜：一切依照規定 12:102020/11/23 政治 反萊豬連署破14萬人 陳時中：萊豬不等於毒豬 09:462020/11/23 生活 被秋鬥黑潮震撼到 網預言民進黨下場 00:102020/11/23 政治 無良7人挨批 進口的萊豬自己吃 04:102020/11/23 焦點要聞 政治熱門新聞 拜登內閣名單曝光 他爸媽都台灣人 曾因身分感到羞恥 - 政治 阿中部長慘被次長打臉？ 謝寒冰笑翻：這輩子都沒看過 - 政治 1122秋鬥人多嗎？林佳新脫口爆真實數字 - 政治 PO男子背影照被陳致中回3字 林佳新認了 - 政治 蘇貞昌孤立無援 游盈隆爆三因素 - 政治要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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