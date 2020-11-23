衛福部長陳時中嗆「秋鬥」沒有5萬人，且「美豬不等於是萊豬、萊豬也不等於是毒豬」；新北市長侯友宜今受訪表示，人數多少不是重點，很多人沒有站出來，有些人是沈默的多數、有些人是勇於表達，但高達7成以上民眾都反萊豬，「民意不只反應在街頭，也反應在各項民調指標。」

侯友宜說，大家心中都有個疑惑，萊豬進來對健康有什麼影響，老人、小孩、心血管疾病者，很多狀況都沒辦法掌握，今天卻要貿然進來，民意不只反應在街頭，也反應在各項民調指標，也反應在產業，產業要保護自己，必須要有所行動。

(中時 )