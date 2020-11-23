在世界建築獎項中極具權威的「美國建築大師獎」，得獎名單出爐，亞洲大學室內設計系學生梁允睿、唐蔓婷與胡世琪，代表學校參加室內設計組競賽，分別奪下「住宅設計類」優勝、「商業設計類」榮譽獎，擊出全壘打，創意設計學院院長李元榮說興奮的說，師生都以3人為榮。

奪下美國建築大師獎室內設計組住宅設計類優勝的梁允睿說，此次得獎作品「全零宅」是以客家圓樓建築、傳統竹編工藝為發想理念，藉由曲面的牆、交織的天花板，以及圓形的大家與家具等呈現空間感，盼提供所有年齡層住民一個安全、舒適的居住環境；能從來自世界各國的優秀參賽作品中脫穎而出、獲得優勝，覺得很有成就感。

創作「靜謐行旅」作品、獲得商業設計類榮譽獎的唐蔓婷則說，這次設計理念以交織感設計區分餐廳及旅館的空間，希望讓旅行者在住進旅店時，能感受探索生活的一種新體驗；奪下國際競賽獎項，讓她對自己的專業將更有信心。

「書中自有顏如玉！」這句話描繪的意念就是胡世琪作品「顏如玉」的設計靈感，她說，自己以頭髮象徵知識與身體最真實的想法，從中發想、設計出以波浪書櫃為主軸的大面延伸書牆，藉以闡述美女的頭髮從書中飄出、帶來知識與未來。

李元榮表示，「美國建築大師獎」（Architecture Master Prize）前身為APP建築獎，今年舉辦邁入第5屆，是世界最具權威的建築獎項之一，藉以表彰全球優秀、具創意的建築、室內設計與景觀項目創作，亞大這次3名學生獲獎，顯示師生努力的成果獲國際肯定。

(中時 )