今年港邊烏魚樂時節將有烏魚披薩DIY活動，但名額有限，須及早預約報名。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所與彰化區漁會攜手合作，推出「港邊烏魚樂時節」，12月6日將在鹿港公會堂廣場盛大登場。鎮長許志宏表示，鹿港烏魚子是台灣第一美味，歡迎大家到鹿港來品嘗當季的烏魚美食。

宣傳記者會上稻江科大餐飲系副教授吳文智，現場示範製作烏魚子義大利麵、煙燻烏魚子捲、普羅旺斯酥炸烏魚等料理，以烏魚和台灣特有的烏魚子搭配西式料理也相當美味。

許志宏與彰化區漁會理事長陳宗義、常務監事林明壽、總幹事陳諸讚等，則合力製出獨創的窯烤「烏魚子披薩」，端出爐時香氣四溢，烤過的烏魚子與義式披薩，口感絕妙搭配，令眾人讚不絕口。

許志宏表示，鹿港俗諺，小雪小到，大雪大到，冬至後10天野生烏魚就沒了。烏魚群集往南產卵洄游，經台灣海峽到達鹿港沿海時，正值交配前最成熟階段，母烏卵巢、公烏魚鰾最為飽滿，稱為「正頭烏」。

烏魚子的製作最早在清代諸羅縣志就有記載，1901年鹿港地區漁民發起成立鹿港漁業組合，為現今彰化區漁會前身，1909年日人更曾延聘熊本縣專家到鹿港來對漁民傳授烏魚子製作技術，並設立烏魚子加工廠。

陳諸讚表示，每年冬至前後十日是捕烏魚的旺季，彰化海域聚集各地捕烏漁船圍捕，是漁民年度盛事。其實許多養殖烏魚的鮮美程度毫不遜於野生烏魚，價格更親民，每年漁會都賣出上千盒，他強調烏魚營養美味，希望大家多多支持在地的漁業。

公所指出，港邊烏魚樂時節活動當天安排有在地海埔國小歌仔戲演出，及現場剖烏魚子、烏魚料理教學，烏魚美食品嘗、烏魚子披薩製作DIY分3梯次、共60個名額、漁會家政班及國樂表演，節目十分豐富。

彰化區漁會每年冬季烏魚盛產時節都會推出熱銷的烏魚、烏魚子禮盒，每年銷量都上千盒。（謝瓊雲攝）

烏魚子料理令人食指大動。（謝瓊雲攝）

以烏魚製作成西式料理，口味令人驚豔。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所與彰化區漁會攜手推出港邊烏魚樂時節，12月6日將在鹿港公會堂廣場盛大登場。（謝瓊雲攝）

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