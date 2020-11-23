◎第76至80家公托啟用 侯友宜：明年農曆春節前要成立90家

新北市長侯友宜今（23日）前往新店央北社會住宅主持第76至80家公共托育中心聯合開幕式，自侯友宜上任後已完成20家公共托育中心，侯友宜表示，12月將再成立6家，以及明年農曆春節前要達到90家，鼓勵在場新北市民趕緊再拚下一胎。

◎食藥署9月啟動豆製品製造稽查專案 53家業者查出8產品含有防腐劑

食藥署9月啟動「109年豆製品製造業稽查專案」，針對國內53家豆製品製造業進行稽查，發現共有8件豆製產品被驗出含有防腐劑、1件被驗出生菌數超標，另有29家業者違反食品良好衛生規範準則（GHP），合計開罰62萬元，並要求限期回收下架。

◎「台灣最美飯店」票選開跑！昔奪冠飯店不參選原因曝光

「全台最美飯店票選」有飯店界奧斯卡美稱，為國內飯店圈的一大盛事，已蟬聯2屆奪下全台最美5星飯店冠軍的台東池上-日暉國際渡假村，隨著第3屆活動式開跑，業者宣告，今年「畢業」並不再參賽，這也讓今年的冠軍爭奪更令人關注。

◎羅大佑領軍「因為愛琴」周末登場！黃國倫搬除溼機看緊6000萬吉他

「因為愛琴吉他音樂節」將於本周五起一連3天在華山文創園區登場，28、29日二天加碼舉辦「因為愛琴演唱會」，演出陣容堅強，將由羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻、戴佩妮、荒山亮、謝震廷、董運昌、洪本展等人輪番演出；23日練團彩排邀媒體探班，羅大佑、王治平、黃國倫及陳子鴻現場彈奏合唱、展現絕佳默契；開唱倒數，身經百戰的羅大佑謙喊很緊張，擔心現場展出總值近6000萬的數把吉他搬來搬去有所損傷，就連展場內的溼度也要注意，一旁愛琴成痴的黃國倫聽聞驚喊：「吉他很多都很老了，還是我搬自已家裡的除溼機去。」四位老師謙虛表示這次演出主角是吉他，自己只是配角，演唱會上如果彈錯一次自罸200元。

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(中時新聞網)