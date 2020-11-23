北市北投區新北投車站附近，23日凌晨1時許發生變電箱爆炸，造成2000多戶居民大停電，時間長達1小時，竟是老鼠咬壞避雷器所為。（摘自Hello北投臉書／張穎齊台北傳真）

鼠輩橫行！北市北投區新北投車站附近，23日凌晨1時33分，一聲「呯」的巨響畫破黑夜，隨即造成2000多戶居民大停電，嚇得居民摸黑驚呼「戰機打過來了嗎？」停電時間長達1小時多，經台電人員緊急搶修，發現竟是老鼠咬壞變電箱的避雷器，才導致變電箱爆炸，所幸未造成意外，2時53分平安復電。

北投居民翁子竣表示，當時夜幕低垂，北投分外寂靜，他已在床上躺平，但就在半睡半醒間，前後突然聽到2聲「呯」的爆炸巨響，嚇得他突然跳起來，於是拿起手機、開啟手電筒，在家中摸黑行動，發現家人洗澡後，連頭都沒辦法用吹風機吹乾，大家就這樣乾等。

「以為共機打過來！」翁男說，室外的街頭沒有路燈，一片漆黑，他在北投住了20多年，但近期確實常發生停電，早在前幾周才停過，有人說是因北投盛產硫磺地熱，導致電器容易鏽蝕短路，但這次居然是老鼠所為。

翁男指出，變電箱可能設備年久失修，照理說老鼠應不會進入箱內，是否因變電箱的閘門鏽蝕，以致老鼠闖入，或閘門根本沒關好，「希望台電盡速還給北投市民安全用電的環境！」此外，北投在地臉書上也引起熱議，網友紛紛戲稱「搶灘、開戰了？」

台電人員表示，此次變電箱爆炸意外，經查是老鼠將變電箱的避雷器咬壞，所以才造成爆炸，經民眾通報後，已立即派員前往搶修，並在1個多小時後陸續復電，估計影響2818戶，隨後已全數恢復供電。

(中時 )