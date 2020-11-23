身材姣好、五官精緻的潘美心，技壓群芳，包辦女子職業衝浪短板、長板冠軍。（莊哲權攝）

身材姣好、五官精緻的潘美心，技壓群芳，包辦女子職業衝浪短板、長板冠軍。（莊哲權攝）

身材姣好、五官精緻的潘美心，技壓群芳，包辦女子職業衝浪短板、長板冠軍。（莊哲權攝）

台灣國際衝浪公開賽22日圓滿閉幕，來自屏東墾丁的潘美心包辦職業女子長板、短板雙后座，潘美心是英、台混血，有著混血兒的精緻五官，及姣好的身材，與海浪拚搏的美姿，成為攝友們的「嬌點」。

潘海心、潘美心是屏東墾丁有名的衝浪界兄妹檔，這次兄妹兩參加在台東金樽海邊舉行的台灣國際衝浪公開賽，身材健美顏值高的潘美心站上浪尖，成為現場攝友們鎖住的「嬌點」，而她也不負眾望，在總決賽中力戰群雌，勇登職業女子長板、短板雙后座。

今年剛滿18歲的潘美心，英國籍的父親20多年前因為熱愛衝浪而定居墾丁南灣，遺傳了爸爸的基因，又每天看著哥哥衝浪，帶回來許多獎品非常羡慕，10歲也開始學衝浪。

「不小心吞下去的海水，比喝過的水還多」她說，剛起步時吃足苦頭，爸爸對她要求非常嚴格又很凶，在練習的過程中挫折感經常排山倒海而來，憑著「永不放棄、不停嘗試」，總算衝出一點成績。

潘美心表示，這是她第4次來台東比賽，去年跟今年都拿到冠軍，金樽的浪強而有力，算是屬於困難、挑戰性高的浪，對台東的感覺就是生活步調比較慢，她說，衝浪可以親近熱愛的海洋，也很喜歡到世界各地挑戰不同的浪點。

台灣國際衝浪公開賽22日圓滿閉幕，今年雖然少了外國籍選手，仍吸引不少攝影愛好者前往拍攝，但是有攝友認為主辦單位對攝影人不夠友善，任由大家日晒雨淋，也有民眾覺得活動已經舉辦第10年，跟地方還是沒有太多互動，仍有改善空間。

(中時 )