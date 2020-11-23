已婚的公視台語台當家主播吳國禎，今年6月以「帶妳去看一個秘密基地」為由，要求該台1名菜鳥女職員陪他到辦公室樓上，但卻性騷對方。女生逃跑後仍難忘不快，不得不到精神科就診，拖了3個月才於9月份時鼓起勇氣向性平會申訴。她回憶，其實早在「秘密基地」事件前，吳國禎就曾對她言語騷擾，但她作勢舉起1把水果刀，吳才悻悻然離開。

菜鳥女職員Amy說，吳國禎在《公視》甚受倚重，除了主播工作，也肩負對員工進行「一對一台語教學」任務，不少女職員都要定期和他上課，自己也是其中1員，未料已婚的吳國禎，竟對她有非分之想。

性騷擾受害人Amy擔心事件曝光後飯碗可能不保。（圖／翻攝臉書）

「今年6月中某天，我在公司女廁外走廊，他（吳國禎）看我落單，上前半開玩笑的說，如果對我『手來腳來』（台語，動手動腳之意），我會不會不高興？當下我不知怎麼回答，剛好手上有把洗完的水果刀，我只好舉起示意他別再靠近。」吳國禎當時默默離開，但沒想到，他心中卻沒有放棄對Amy的「邪念」，仍持續找機會下手。

針對指控，吳國禎表示，此事是女員工自己編造故事，害他被冤枉，為此他已提出「申覆」，將能證明他清白的資料提供給申覆委員，「我認為性平會的委員們，只是要給女生一個心理上的交代，未查明事實、對方動機，我不能接受，因此提出申覆，12月將再開會，讓我獲得平反機會。」

本刊再詢問吳國禎到底手握什麼資料？對方動機為何？吳國禎僅表示因正在調查中，他不方便多透露，也無法提供給本刊。

Amy回憶，吳國禎逼她一起去「秘密基地」，在樓梯間就對她性騷擾。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)