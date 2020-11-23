《公視》員工向本刊爆料，指該台當家台語主播吳國禎性騷擾1名年輕女職員，性平會已調查證實，但該公司卻完全未對當事人進行任何懲處，高層包庇態度讓人看不下。事實上，吳國禎除了是《公視》力捧的「F4」主播之一外，也是行政院長蘇貞昌親自核定的文化部「影視聽中心」董事，身分相當多元。

本刊調查，吳國禎已婚，44歲，育有1兒1女，他原本是中央廣播等數家電台主持人，同時也是1家行銷公司負責人，該公司在政治公關等領域表現頗出色，曾替不少立委、議員操刀選戰文宣等，去年7月《公視台語台》開播時，吳國禎才被延攬來擔任下午時段的新聞主播，並與另3位型男被《公視》捧為「F4」主播。

他因醉心台語文推廣，且造詣頗深，還被已故電台名嘴吳樂天收為「唯一弟子」，吳樂天去年辭世時，就是由吳國禎對外代表家屬發言。此外，今年5月文化部成立「國家電影及視聽文化中心」，行政院長蘇貞昌親自核定的第1屆董監事名單中，吳國禎也與李烈、王小棣、楊貴媚等名人並列15位董事。

吳國禎醉心台語文且相當有造詣，還被大師吳樂天收為「唯一弟子」。（圖／翻攝臉書）

但《公視》員工透露，相較於上主播台總是梳著一本正經的西裝頭，私底下的吳國禎其實很愛說笑，生性浪漫的他更常被傳與女主播、女員工等都走得近，生活多采多姿。

針對指控，吳國禎表示，此事是女員工自己編造故事，害他被冤枉，為此他已提出「申覆」，將能證明他清白的資料提供給申覆委員，「我認為性平會的委員們，只是要給女生一個心理上的交代，未查明事實、對方動機，我不能接受，因此提出申覆，12月將再開會，讓我獲得平反機會。」

本刊再詢問吳國禎到底手握什麼資料？對方動機為何？吳國禎僅表示因正在調查中，他不方便多透露，也無法提供給本刊。

公視台語台當家主播吳國禎曾在茶水間詢問被害人Amy「如果碰你，你會不會不高興」，當時Amy舉起手中水果刀回應，沒想到幾天後仍遭性騷擾。（圖／本刊繪圖組）

被害人Amy控訴，吳國禎要求她一起到「秘密基地」，並趁機在無監視器的樓梯間對她進行肢體騷擾。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)