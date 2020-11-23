因應新冠肺炎衝擊，高雄市稅捐稽徵處主動調降娛樂業查定課徵業者營業額及稅額30％，由於產業逐漸復甦，7月後只剩6家電影業者仍申請減稅；高市稅捐處表示，若尚未恢復的店家，仍可提出申請，將派人核實調減稅額。

高市稅捐處指出，娛樂稅課徵來源包括自動報繳業者、臨時公演產業及查定課徵業者等3種，前2者屬於報多繳多、報少繳少，受疫情衝擊較小，因此稅捐處今年4至6月主動全面調降查定課徵業者營業額及稅額30％，盼協助高雄2300多家娛樂業者度過難關。

由於疫情趨緩，產業陸續復甦，已不再針對娛樂業查定課徵業者全面減稅，7月以後高雄只剩6家業者仍因營運受創申請減稅，全部都是電影業。

高市稅捐處強調，近來除了派人至各查定課徵業者了解營運情形，核實調整稅額之外，如果業者實際上仍受疫情影響營業額，或有營業項目變更、停業或歇業、店面盤讓變更負責人等情形，也可主動向稅捐處申請，將派專人前往核實、辦理減稅。

該處進一步說明，為鼓勵藝文活動，2012年已針對職業性表演活動2000元以下票價，稅率從5％調降為2％；若屬非職業性表演活動者，稅率更降至1％；此外，公演項目若符合文化藝術獎助條例規定還可減半徵收，最低實質稅率僅0.5％同時免徵營業稅，進一步減輕藝文業者的娛樂稅負擔。

(中時 )