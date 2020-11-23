公視主播吳國禎因6月底對該台1名年輕女職員性騷擾，女生精神受創不得不就醫、服藥，撐到9月才向公司性平會申訴，也獲「申訴成立」決議。被害人Amy回想當時在樓梯間遭伸魔爪性騷、在陌生黑暗空間發生的一切等，仍忍不住落淚、顫抖。

她說，今年6月底某天，吳國禎告訴她：「我帶妳去看一個秘密基地」，要Amy陪他從5樓辦公室，走逃生樓梯上到8樓，她雖不願，但不敢忤逆只好照做。「8樓是閒置空間，平時根本沒人去，但他（吳國禎）好像很熟門熟路，這段樓梯沿途都沒監視器，還未抵達8樓，他就在樓梯間對我肢體騷擾。」Amy說。

記者循線找到Amy時，她相當驚恐，深怕事件曝光後飯碗可能不保。（圖／翻攝臉書）

吳國禎不斷「遊說」Amy說：「整個台內沒人比我適合當妳男友」、「男友還是選像我這樣已婚的比較好啦」等，講著講著突然就情不自禁，硬將Amy的手牽了起來，還作勢想抱她，但被Amy技巧閃開。

到了8樓，吳國禎先將樓梯門鎖上，再把Amy帶進一個「神祕小空間」，貼近她說：「我現在要做一件會讓妳驚訝的事。」然後就把燈關了。「我那時整個人嚇呆了，他竟然還問我『妳怎麼沒叫啊？』」Amy不敢回話，只能連滾帶爬摸黑趕緊逃出。

Amy回憶，吳國禎先將樓梯門鎖上，再把她帶進一個「神祕小空間」，甚至還關燈表示「我現在要做一件會讓妳驚訝的事。」（圖／讀者提供）

針對指控，吳國禎表示，此事是女員工自己編造故事，害他被冤枉，為此他已提出「申覆」，將能證明他清白的資料提供給申覆委員，「我認為性平會的委員們，只是要給女生一個心理上的交代，未查明事實、對方動機，我不能接受，因此提出申覆，12月將再開會，讓我獲得平反機會。」

本刊再詢問吳國禎到底手握什麼資料？對方動機為何？吳國禎僅表示因正在調查中，他不方便多透露，也無法提供給本刊。

公視性平會認定吳國禎性騷擾案屬實，但至今仍未對吳國禎進行任何懲處。（圖／翻攝公視youtube）

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(中時新聞網)