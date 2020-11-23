《公視》主播吳國禎因涉性騷擾1名女職員，今年9月份時遭該台性平會調查，事後性平會判定女職員「申訴成立」。不過，身為被害人的她非但未獲公司照護、輔導，反倒引來部分同事指其「自導自演」、受人指使要「誣陷」吳國禎等，而公司主管獲悉她遭「職場霸凌」，表現出的冷漠態度也讓人氣憤、心寒到底。

Amy說，她申訴遭性騷擾一事在《公視》內部傳開後，竟有支持吳國禎的《公視》員工在臉書留言，指整起事件是Amy自導自演的「一齣誣陷性騷戲碼」，還稱吳國禎向來「風度翩翩，進退有據」，因他「位居要職，不少人覬覦」才會遭人陷害、想鬥臭。

性騷擾事件在公視內部傳開後，有員工為了支持吳國禎，還寫臉書撰文痛批Amy「無恥」、「手段卑劣令人髮指」、「自導自演」。（圖／翻攝臉書）

當Amy覺得自己被「二度傷害」，慘遭職場霸凌而向部門主管反映時，對方竟冷冷回她：「眼不見為淨嘛，不要看不就好了？」冷漠、包庇乃至縱容的態度，都讓她感覺心寒到不行。

針對指控，吳國禎表示，此事是女員工自己編造故事，害他被冤枉，為此他已提出「申覆」，將能證明他清白的資料提供給申覆委員，「我認為性平會的委員們，只是要給女生一個心理上的交代，而未查明事實、對方動機，我不能接受，因此提出申覆，12月將再開會，讓我獲得平反機會。」

本刊再詢問吳國禎到底手握什麼資料？對方動機為何？吳國禎僅表示因正在調查中，他不方便多透露，也無法提供給本刊。

公視台語台當家主播吳國禎遭控要求受害人Amy一起到「秘密基地」，並趁機在無監視器的樓梯間對她進行肢體騷擾。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)