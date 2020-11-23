今年6月，已婚的公共電視（公視）台語當家主播吳國禎，對1名菜鳥女職員聲稱自己在公司有個「秘密基地」，帶她去看時卻伸出魔爪性騷對方，女職員逃跑並向公司提出申訴。即便調查後屬實，但她竟被部分同事指控是「自導自演」，害該女職員得定期至精神科就診。向本刊爆料此事的內部員工稱，公司高層冷眼旁觀，且至今仍包庇吳國禎的態度，讓人相當不齒。

11月18日傍晚，1名長相斯文的中年型男，自北市內湖區的《公視》大樓步出，動作敏捷的跨上1輛電動機車後疾駛而去。一路上即便車潮擁擠，他仍有辦法在夾縫間蛇行穿梭，看得人心驚膽跳。在等紅綠燈時，甚至好整以暇拿出2支手機，手指飛快地一一回訊，看來相當忙碌。

這位型男，就是《公視》的台語當家主播吳國禎（44歲），據員工爆料，他前陣子對該公司1名年僅20餘歲的菜鳥女職員Amy（化名），有肢體、語言等「性騷擾」，即便《公視》性平會（性別平等委員會）已受理、調查「認定屬實」，但高層卻「河蟹」此事，未對吳國禎進行任何懲處，讓不少同事看不下去，而Amy也因此事，至今需定期至精神科界就診，讓人心疼不已。

本刊透過管道取得《公視》內部對於Amy遭吳國禎性騷擾、《公視》性平會在9月23日做出的「申訴成立」決議，文內提及：「本事件地點少人進出使用，以被申訴人（吳國禎）資歷及身分，單獨帶申訴人（Amy）至該處並不恰當」，「申訴人過程中感到恐懼，事後身心也遭影響，因而對被申訴人行為產生負面感受」等。

被害人Amy控訴，吳國禎要求她一起到「秘密基地」，並趁機在無監視器的樓梯間對她進行肢體騷擾。（圖／本刊繪圖組）

記者循線找到Amy，她驚恐莫名反問：「你怎會知道？」記者才剛提及性騷擾一事，她隨即崩潰到泣不成聲，甚至擔心此事若讓外界得知，自己的飯碗恐怕不保，最後才鼓起勇氣，向本刊還原了那段發生在6月間的痛苦受害遭遇。

她說，其實剛遭性騷擾後，一直未將此事告訴任何人，以為時間久了就會淡忘自癒，沒想到卻天天失眠、作惡夢，逼得只好去看精神科，醫生判定她得了「廣泛性焦慮症」，開了包括Leeyo（離憂）、Flupine（福安源）等多種抗焦慮、憂鬱藥物。

直到9月初，Amy狀況仍未見好轉，她才忍不住向閨密傾吐此事，在好姐妹鼓勵下找主管反映，並向《公視》性平會提出投訴，9月23日得到「申訴成立」決議後，《公視》內部至今仍未宣布如何懲處吳國禎，他就像沒事發生一樣，每天仍不時會在公司和Amy相遇。

公視不但沒有對吳國禎進行懲處，甚至連同事在網路上撰文痛批Amy「無恥」、「手段卑劣令人髮指」，主管也只是要Amy「不要看就好」。（圖／翻攝臉書）

對於《公視》的消極處理態度，勵馨基金會執行長王玥好表示，遭性騷擾的申訴人若對服務公司的處分不滿意，覺得自己仍處於不安全或不友善環境，可向原公司申請「再訴」，若再未獲得合理處理，還可再往上向主管機關申訴，以北市為例，可向市府勞動局申訴，讓外部督導機制來協助處理此類案件。

針對指控，吳國禎表示，此事是女員工自己編造故事，害他被冤枉，為此他已提出「申覆」，將能證明他清白的資料提供給申覆委員，「我認為性平會的委員們，只是要給女生一個心理上的交代，未查明事實、對方動機，我不能接受，因此提出申覆，12月將再開會，讓我獲得平反機會。」

本刊再詢問吳國禎到底手握什麼資料？對方動機為何？吳國禎僅表示因正在調查中，他不方便多透露，也無法提供給本刊。

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(中時新聞網)