中信銀2020年海外頻踩雷，海外發展狀況成法人關注焦點。中信金控財務長邱雅玲23日於法說會上指出，中信銀今年海外獲利占比降至不到兩成，遠不如過去三成以上水準，主要受到新加坡、印尼、日本等資產品質影響，不過，新加坡興隆案、印尼呆帳備抵已在第二季認列完畢，未來不會再有大筆呆帳費用，而中信銀今年海外表現，以大陸、越南、印度表現最好。她強調，疫苗出現將讓疫情緩解，加上供應鏈移動趨勢，將帶動2021年海外營運發展。

邱雅玲指出，今年海外分、子行表現受到疫情、各國降息、資產品質、承接全球供應鏈移動等因素影響各有消長。其中，表現較佳的是大陸金美信消金公司、仲信租賃，受惠於境內疫情控制得宜、業務團隊努力，呈現高倍數成長，另外，越南、印度據點有把握到台商供應鏈移動商機也有10﹪以上的成長。

衰退較多的是新加坡、日本東京之星，主要與資產品質有關。邱雅玲指出，新加坡興隆案、印尼最大手機通訊設備廠Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案、日本東京之星一些航空與飯店放款的備抵呆帳都已經提足，且海外授信徵審趨嚴，未來不會再有大型呆帳費用。

邱雅玲強調，中信銀海外發展策略不會改變，派往海外的人數也不變，對於明年「審慎樂觀」，對於風險控管會加強，「去全球化」的趨勢不變下，供應鏈持續移動中，「只要客戶有移動就是我們的商機」，中信銀海外布局完整，是一大優勢，未來不管是陸資要到東南亞、台商要到大陸、美國或東南亞，都是商機。

中信金2020前三季稅前盈餘439.65億元，稅後純益為361.26億元，稅後股東權益報酬率 (ROE)為13.60％，稅後資產報酬率(ROA)為0.76％，每股稅後純益 (EPS)為1.80元。其中，第三季獲利明顯擺脫疫情衝擊與踩雷陰霾，稅後純益達169.49億元，較第二季增加99.32億元，大幅成長141.5％，

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