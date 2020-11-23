搶攻年終歲末餐飲商機，乾杯集團宣布旗下「和牛47」、「麻辣45」、「老乾杯」，以及「黑毛屋本家」與「乾杯燒肉」等5大品牌同步推出各式主題節慶大餐，並結合不同應景活動以廣招徠。

其中「和牛47」節慶限定「冬璨套餐」應景又浪漫，101美景下賞冰霧、雪景、聖誕樹，價格5,800元/人+ 10％服務費。「黑毛屋本家」聖誕跨年大餐，嚐「吉利魚」、「延壽蕎麥麵」招好運，最有日本年味，雙人3,980元起。「麻辣45」跨年限定人均三千起，大啖麻辣鍋、煙火秀，雙重享受成為高CP值跨年餐廳。「老乾杯」聖誕大餐細品和牛9種滋味，還有最吸睛「耶誕寶盒」，大直店還能賞美麗華煙火，售價4,188元+10％服務費。「乾杯燒肉」推「聚開運套餐」一次吃到14款海陸食材，還能向達摩不倒翁許願，每人1,180元+10％服務費，最低2人起。

乾杯「和牛47」與台北101僅約100公尺距離，12月31日跨年場次（22:30-02:00），即日起開放訂位，以桌計價，最低32,000元+10％服務費起，提供每位冬璨套餐、Gamet香檳無限暢飲及每桌香檳王一支，近距離感受煙火炸裂的震撼感。

日本火鍋傳教士「黑毛屋本家」於12月17日至1月3日推出「聖誕跨年套餐」雙人3,980元、四人7,960元，另加10％服務費，主打富山鄉土料理「鰤魚涮涮鍋」，大啖日本人在除夕（12月31日）必吃的「吉利魚 - 鰤魚」，生食等級的肉質，奢侈地以涮涮鍋呈現，搭配日本和牛、伊比利豬、波士頓龍蝦、北海道干貝、北寄貝等多樣頂級海陸食材，呈現一款極致享受的奢華火鍋。

在日本，「鰤魚」為「吉利」的象徵，是除夕或慶賀時必吃的美味。由於冬季嚴寒時，鰤魚洄游南下儲存了豐厚油脂，正是最為肥美的時節，也是日本人人皆知、極具代表性的冬季美味。將使用貝類、雞骨、蔬菜熬煮出鮮郁高湯淋上鰤魚片，使油脂適度地融化，半熟的肉質呈現令人驚豔的細緻與甘甜，隨著喜好搭配水菜、沾上酸甜的金桔碰醋醬享用。套餐包含前菜、季節野菜盤、美味逸品、甜點與飲品，還可品嚐到日本「食」文化中的除夕「延壽蕎麥麵」，象徵著切斷今年的厄運、迎接美好的一年。此外，冬季限定的「鰤魚和牛涮涮鍋」單人套餐，於12月1日起至3月1日止開賣，售價1,680元+10％服務費，感受日本冬季獨有的鄉土鍋物美味。

全台最高麻辣火鍋景觀餐廳「麻辣45」，為全台唯一使用100％和牛油的麻辣鍋底，獨特的重慶九宮格吃法受到許多饕客喜愛。坐落於微風信義百貨45樓，擁有180度的觀景露臺，可清晰觀賞到台北101精彩煙火秀，不會受到煙霧影響，是跨年詢問度極高的熱門餐廳。為迎接精彩的跨年夜，麻辣45以人均3,000元起，提供頂級海陸美味大餐，並可到露臺觀賞倒數煙火，給予味覺、視覺雙享受，CP值超高。

「麻辣45」12月31日跨年場次（22:30-01:30）推出「跨年限定套餐」，即日起開放訂位，以桌計價，最低15,000元+10％服務費起，集結豪華海陸，包含日本和牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬、波士頓龍蝦、鮑魚、干貝等多達25種食材，搭配獨家代理的滿壽泉日本酒、香檳與親友歡慶，絕對是跨年餐廳的首選！此外，麻辣45於12月起新增波士頓龍蝦、鮑魚、生食級干貝、滷大腸頭、蜂巢肚等多樣食材，喜愛麻辣鍋的朋友絕對不能錯過。

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