人民幣兌美元在岸價23日收報6.5689元，較上個交易日收盤價6.5714元上漲25個基點，漲幅0.04％，成交量365.67億美元。連兩個交易日收漲。

截至下午5點，離岸價報6.5626元，跌106個基點，跌幅0.16％。中間價23日報6.5719元，上漲67個基點，漲幅0.1％。

(工商 )

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