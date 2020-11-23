人民幣在岸價 收漲25個基點 17:202020/11/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價23日收報6.5689元，較上個交易日收盤價6.5714元上漲25個基點，漲幅0.04％，成交量365.67億美元。連兩個交易日收漲。 截至下午5點，離岸價報6.5626元，跌106個基點，跌幅0.16％。中間價23日報6.5719元，上漲67個基點，漲幅0.1％。 (工商 ) #基點 #收漲 #漲幅 #人民幣在岸價 #人民幣兌美元在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價、在岸價雙走升 10:302020/11/23 財經 人民幣10月名目和實質匯率 均連升4個月 16:542020/11/23 財經 竹北水岸宅賺很大 上季12社區24戶轉手獲利 15:432020/11/23 財經 政策加持 西進水泥廠Q4樂觀 04:102020/11/23 證券．權證 萬海搶攻高運價冷凍櫃貨 拉近南美西岸航線水果與亞洲的距離 15:132020/11/23 財經 台南「隱藏版」排隊美食50元多到滿出來 在地人哀嚎：別再報了 11:142020/11/23 生活 快點再看7、8月發票 6張千萬獎還沒人領 10:552020/11/23 財經 電動自駕飆速 AI基金樂歪 04:102020/11/23 投資理財 《鋼鐵股》新光鋼受惠鋼價上漲 布局綠能效應明年展現 13:072020/11/23 財經 《韓股》外資連12買 KOSPI急攻2600點 11:082020/11/23 財經 兩岸熱門新聞 黃之鋒認罪還押 入獄前吐露24字心聲 - 兩岸 比爾蓋茨新冠疫情7大預言 全球還要很久才能恢復正常 - 兩岸 老伯河邊釣到「背插四支箭烏龜」 身價竟高達75億 - 兩岸 清大女被摸屁 PO學弟個資嗆「毀了你」 曝真相女大生慘了 - 兩岸 055戰力壓美日 東風快遞將上艦 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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