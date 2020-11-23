2020年歷經一場無人預期的疫情風暴，也讓全球進入零接觸、零成長、零利率的三零時代。在經濟從流動性走向復甦，新冠疫情帶來的新常態，將如何影響2021年的投資市場，過去七年有平均超過六成的預測準確率，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner連續第六年替投資人把脈，提出來年的投資預測。

Patrick Brenner觀察，在流動性支撐與經濟活動正常化下，股票與債券2021年仍舊受到看好。股票方面，新興市場與大陸特別值得關注；至於債市，則建議聚焦高收益債、大陸政府公債與新興市場本地債。平衡風險則可以日圓、美元作為貨幣避險。

2020年因為新冠肺炎，替全球帶來新的生活模式。接下來市場將會怎麼走？Patrick Brenner表示，在新冠肺炎疫情爆發的第一階段，經濟完全停擺，各國政府祭出大規模貨幣與財政支持措施，帶來現在的流動性支撐，隨著經濟活動逐漸正常化，企業的盈餘收益率也在逐步成長，因此看好股票。

不過，相較於S&P500指數的大型股，他更看好Russell 2000所代表的小型股，因S&P500指數前五大股票權重都來到歷史新高，再向上的空間有限；相反的，小型股不僅受惠於經濟復甦與財政刺激措施，評價也相當具有吸引力。

在區域選擇上，Patrick Brenner認為值得關注新興市場與大陸。新興市場因評價較低且受惠於美元走貶而可望脫穎而出；至於大陸因過渡至新經濟成長，所以相較於富時A50指數，更看好MSCI中國指數，因前者產業組成以金融、必須性消費為主，後者卻更強調非必需消費、通訊、金融產業。

債市方面，高收益債受惠於整體流動性環境寬鬆，相較投資級債，未來有表現空間。區域上，Patrick Brenner也看好大陸政府公債與新興市場本地債。

明年股債雖都有所表現，在全球成長較為疲弱之下，平衡風險的意識仍不可少。Patrick Brenner建議以日圓、美元作為避險工具。此外，在美元不再昂貴之下，美元也適合作為避險工具。

整體而言，投資人可以不看淡2021年全球市場表現，但在經濟成長性恐仍疲弱下，震盪難免，投資人也必須提高風險意識，打造攻守兼備的投資組合。

施羅德2021年十大預測：

1）看好股票

2）相較於S&P更看好Russell 2000

3）相較於歐洲更看好新興市場

4）相較於A50指數更看好MSCI中國指數

5）看好高收益債

6）看好中國政府公債

7）看好新興市場本地債

8）相較於美國10年期公債更看好澳洲10年期公債

9）相較於新加坡元／更看好日圓

10）相較於澳元／加拿大元更看好美元

(工商 )