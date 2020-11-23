連九紅！經濟部統計處公布10月工業生產統計，10月工業生產指數122.00，較去年年增7.06%，寫下歷年單位次高的記錄。統計處解釋，工業生產連九紅的原因是半導體高階製程需求，廠商持續擴增國內產能，加上終端需求增溫，另外鋼鐵塑化等原料價格緩步回升，推升廠商回補庫存，因此帶動傳統產業產量回升。

在各產業當中，電子零組業是連續11個月雙位數正成長，創下歷年單月次高紀錄，在電子零組件業當中的積體電路業更是連續12個月持續雙位數正成長。

(工商 )