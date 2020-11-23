半導體需求旺 10月工業生產創歷年單月次高 17:202020/11/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連九紅！經濟部統計處公布10月工業生產統計，10月工業生產指數122.00，較去年年增7.06%，寫下歷年單位次高的記錄。統計處解釋，工業生產連九紅的原因是半導體高階製程需求，廠商持續擴增國內產能，加上終端需求增溫，另外鋼鐵塑化等原料價格緩步回升，推升廠商回補庫存，因此帶動傳統產業產量回升。 在各產業當中，電子零組業是連續11個月雙位數正成長，創下歷年單月次高紀錄，在電子零組件業當中的積體電路業更是連續12個月持續雙位數正成長。 (工商 ) #工業生產 #歷年單月次高 #九紅 #統計處 #雙位數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 意法半導體打造LaSAR生態聯盟 加速AR眼鏡應用開發 09:182020/11/23 財經 正新擴大布局 雙印廠2大成長動能 04:102020/11/23 證券．權證 需求遞延＋新品效應 微星明年H1營運樂觀 04:102020/11/23 產業．科技 外資逆勢買 12檔吸金 04:102020/11/23 投資理財 櫃買業績發表 三場壓軸 04:102020/11/23 證券．權證 1分鐘讀財經》半導體產能全線吃緊 封測漲價到明年 08:072020/11/23 財經 被動元件 明年首季報價持平 04:102020/11/23 產業．科技 立端拿下美智慧農業5G/LTE專網設備訂單 14:332020/11/23 財經 《電腦設備》安勤訂單需求穩健 Q4營運續回升 12:332020/11/23 財經 車商Q3財報靚 股價踩油門 04:102020/11/23 證券．權證 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 護國神山又搶肥單？ 蘋果升級 傳將採4奈米晶片 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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